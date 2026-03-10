Bị nói "thua Diệp Lâm Anh", Vũ Thúy Quỳnh dùng 50 chữ đáp thẳng

Từ sau khi công khai yêu thiếu gia Đức Phạm, người mẫu Vũ Thúy Quỳnh trở thành cái tên được cư dân mạng chú ý. Mỗi động thái trên mạng xã hội của cô đều nhận về lượng tương tác lớn. Tuy nhiên, đi cùng sự quan tâm là không ít ý kiến trái chiều, đặc biệt là những lời so sánh với Diệp Lâm Anh - vợ cũ của Đức Phạm.

Mới đây nhất, Vũ Thúy Quỳnh đăng clip lên đồ khoe visual nổi bật thì một netizen vào nói thẳng: "Thua Diệp Lâm Anh". Trước lời nhận xét này, Vũ Thúy Quỳnh không im lặng mà trực tiếp phản hồi. Cô dùng 50 chữ để "xù lông" đáp trả: "Đừng nhắc những người không liên quan tới trang của mình bạn ơi. Mình không thích và cũng không có nhu cầu gắn với tên ai hết ạ. Nên coi clip của mình hoan hỉ vui vẻ, đẹp xấu gì cũng được nhưng đừng nhắc tên người không liên quan".

Phản hồi thẳng thắn của Vũ Thúy Quỳnh nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của cô, cho rằng việc liên tục so sánh hai người phụ nữ với nhau là không cần thiết.

Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng khi bị so sánh thua Diệp Lâm Anh

Nhiều người cũng cho rằng nên tôn trọng cuộc sống của Vũ Thúy Quỳnh thay vì dùng những lời lẽ tiêu cực, tấn công khi bàn về chuyện tình yêu của cô

Thực tế, câu chuyện so sánh giữa Vũ Thúy Quỳnh và Diệp Lâm Anh đã xuất hiện từ khi thông tin về mối quan hệ giữa người mẫu sinh năm 1998 và Đức Phạm lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc nhắc tên vợ cũ của bạn trai trong các bình luận cá nhân có thể khiến câu chuyện trở nên nhạy cảm hơn. Đáng chú ý, trước đó Diệp Lâm Anh cũng từng lên tiếng khi bị đặt vào những cuộc so sánh tương tự. Diệp Lâm Anh từng chia sẻ: “Em ơi, chị mong em và mọi người đừng so sánh. Vì người đàn ông không phải cái cân để đặt phụ nữ lên”.

Diệp Lâm Anh cũng từng thẳng thắn cho biết không thích bị đặt lên bàn cân so sánh

Vũ Thúy Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi trở thành Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Điện Biên cán đích ở vị trí Top 5 chung cuộc. Đến Miss Uinverse Vietnam 2024, Vũ Thuý Quỳnh đăng quang Á hậu 2. Còn Đức Phạm là thiếu gia giàu có, trước đó từng dính ồn ào hôn nhân với cựu người mẫu, chị đẹp Vbiz.

Vào tháng 11, doanh nhân Đức Phạm đăng tải bức ảnh ôm Á hậu Vũ Thúy Quỳnh cùng dòng trạng thái ngắn gọn "Yêu em" khiến mạng xã hội lập tức bùng nổ. Về cơ duyên quen biết Đức Phạm, Vũ Thúy Quỳnh từng chia sẻ: "Quỳnh ngày xưa là người nghiện chơi game L.Q đó mọi người. Xong ông (Đức Phạm - PV) thấy mình chơi cũng hỏi. Ông giới thiệu 1 game khác của ông cho mình chơi thử. Bắt đầu là từ game đó mọi người, không phải pickleball đâu".

Dù vướng nhiều tranh cãi nhưng Vũ Thúy Quỳnh vẫn đều đặn cập nhật cuộc sống, khoe ảnh hạnh phúc

Khi vướng phải những tranh cãi khi yêu Đức Phạm, Vũ Thuý Quỳnh từng chia sẻ yêu nhau là duyên số, hiện tại cô đang cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống. Khi bị nhắc nhở đừng nên xen vào chuyện người khác thì cô cũng từng đáp trả: "Tất nhiên, không bao giờ xen vào chuyện mình biết là không nên".

Cô liên tục có những hành động "đánh dấu chủ quyền" với đối phương

Ảnh: FBNV