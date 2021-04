Bị nghi ngờ lượm tiền không trả, chém 2 người thương vong

Ngày 28/4, Công an huyện Bến Lức, Long An đang tạm giữ Thái Ngọc Lưu (SN 1985, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.



Trước đó, khoảng 7h ngày 27/4, bà Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1969, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức) cùng chồng đang phụ người quen xây dựng căn nhà ở ấp 6A, xã Lương Hòa thì xảy ra mâu thuẫn với Lưu.

Lưu dùng hung khí chém bà Hương cùng chồng bà Hương thương tích nặng. Được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng bà Hương không qua khỏi, chồng bà Hương vẫn đang được điều trị, Lưu bị người dân bắt giữ ngay sau đó.

Công an huyện Bến Lức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ nguyên nhân.



Nguyên nhân vụ án bước đầu xác định, chiều 26/4, trong lúc làm hồ vợ chồng chị Hương bị rơi một số tiền mang theo nên nghi ngờ Lưu (nhà sát công trình) nhặt được nên qua xin lại, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 27/4, bà Hương tiếp tục gặp Lưu và nhắc lại việc xin lại số tiền bị rơi khiến 2 bên xảy ra ẩu đả. Lưu đã dùng hung khí gây ra vụ việc trên.