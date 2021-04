Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vừa xây xong đã hỏng: Truy tố 36 bị can

Cùng vụ án, ngoài việc Viện KSND đề nghị xử lý hình sự 36 bị can, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng theo thẩm quyền của mình cũng đề nghị viện kiểm sát quân đội truy tố 7 bị can vì những sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Số này gồm thượng tá Đinh Tiến Hiệp - Giám đốc Ban Trường Sơn Miền Trung, Tổng Cty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12); đại úy Nguyễn Việt Hòa - Phó giám đốc Cty Thành An 141, Tổng Cty Thành An (Binh đoàn 11); Phan Ngọc Thơm - nguyên Phó GĐ Ban điều hành (BĐH) gói thầu số 2 và 3B; Trần Năng Hà, Chu Tuệ Minh - cùng nguyên Phó GĐ BĐH gói thầu số 2; Nguyễn Quốc Hải - nguyên GĐ BĐH gói thầu số 6; Lương Văn Tiến - nguyên Chỉ huy trưởng, phụ trách phân đoạn Vinaconex E&C thi công tại gói thầu số 6.

Cơ quan điều tra của quân đội xác định, gói thầu số 6 dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi do Tổng Cty Thành An, Tổng Cty Vinaconex và Cty Vinaconex E&C thi công. Các bên cử người của mình gồm các bị can nói trên tham gia Ban điều hành nhằm đảm bảo con đường được thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng…

Tuy nhiên, các nhà thầu này đã sử dụng nguồn nguyên liệu đá, đất, nhựa đường không đảm bảo chất lượng. Việc thi công cũng sai kỹ thuật dẫn tới hư hỏng nhưng vẫn được nghiệm thu chuyển giai đoạn và nghiệm thu hoàn công.