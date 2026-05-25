Bị nghi ngờ "dao kéo" vòng một, cô nàng hot girl xinh đẹp tung luôn ảnh chụp X-quang, chứng minh sự thật

Nữ nghệ sĩ, hot girl Li Yun đang trở thành cái tên được nhắc tới nhiều trên mạng xã hội châu Á sau màn phản pháo cực gắt trước loạt nghi vấn dao kéo vòng một.

Không đôi co quá nhiều với cư dân mạng, cô nàng thậm chí còn công khai luôn cả ảnh chụp X-quang và kết quả kiểm tra y tế để chứng minh bản thân hoàn toàn tự nhiên, chưa hề có sự can thiệp vòng một.

Sở hữu ngoại hình ngọt ngào, gương mặt trong trẻo cùng vóc dáng nổi bật, Li Yun từ lâu đã được xem là một trong những hot girl kiêm nghệ sĩ trẻ nhận nhiều sự chú ý.

Với chiều cao khoảng 1m63, cân nặng chỉ 45kg nhưng sở hữu vòng một cỡ 32E, cô thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chính lợi thế ngoại hình này cũng khiến nữ nghệ sĩ liên tục vướng phải các tin đồn can thiệp thẩm mỹ. Trong nhiều năm qua, không ít cư dân mạng cho rằng vòng một của cô quá hoàn hảo để là tự nhiên, thậm chí khẳng định cô đã phẫu thuật nâng ngực nhưng cố tình phủ nhận.

Theo chia sẻ mới đây trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, sự việc từng leo thang tới mức xuất hiện hẳn các chủ đề tranh cãi trên những diễn đàn lớn. Một bài đăng liên quan tới nghi vấn dao kéo của Li Yun thậm chí còn thu hút hàng nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận chỉ trong thời gian ngắn. Điều khiến cô cảm thấy khó chịu nhất là việc nhiều người bắt đầu đưa ra nhận định như thể đó là sự thật chắc chắn. “Có người còn tự nhận mình là y tá rồi nói ngực tôi 99% là giả”, nữ nghệ sĩ kể lại với thái độ đầy bất lực. Không dừng ở những lời nghi ngờ đơn thuần, nhiều bình luận còn chuyển sang công kích cá nhân, cho rằng cô cố tình nói dối để xây dựng hình tượng và lừa fan. Li Yun thẳng thắn đáp trả cho rằng mình chưa hề lừa dối fan điều gì.

Khác với nhiều nghệ sĩ thường chọn cách im lặng trước tranh cãi, Li Yun quyết định chơi lớn bằng cách trực tiếp tới bệnh viện kiểm tra. Cô thực hiện chụp X-quang cùng chụp nhũ ảnh để chứng minh cơ thể hoàn toàn tự nhiên và chưa từng trải qua phẫu thuật nâng ngực. Sau đó, nữ nghệ sĩ còn đăng tải video giải thích lên mạng xã hội nhằm dập tắt toàn bộ tin đồn. Theo cô, việc bị chê dẫn chương trình chưa tốt hay ngoại hình không đẹp là điều có thể chấp nhận vì mỗi người đều có quan điểm riêng. Tuy nhiên, việc lan truyền thông tin sai lệch như một sự thật hiển nhiên đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô.

Động thái tung luôn ảnh X-quang của Li Yun nhanh chóng gây bùng nổ mạng xã hội. Không ít cư dân mạng bất ngờ trước cách phản ứng thẳng thắn và quyết liệt của nữ nghệ sĩ. Một bộ phận người xem thậm chí còn cho rằng đây là một trong những màn đáp trả anti-fan căng nhất của giới hot girl châu Á thời gian gần đây.

Hiện tại, cái tên Li Yun vẫn đang được bàn luận rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, trong khi đoạn video giải thích cùng loạt hình ảnh kiểm tra y tế của cô tiếp tục thu hút lượng xem tăng mạnh.