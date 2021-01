Bí mật về một “kép” đóng thế Stalin

Stalin có quá nhiều kẻ thù chính trị, không an toàn cho ông ta khi xuất hiện trước dân chúng tại các cuộc họp công khai, và nỗi lo sợ về an ninh cho ông là có lý. Ý tưởng về người đóng thế Joseph Salin lần đầu tiên đến với Nikolay Vlasik trước những năm 1920, khi ông trở thành Giám đốc an ninh của Điện Kremlin. Người đầu tiên đóng thế Stalin là một người Caucas tên là Rashidov, đã hy sinh do một quả bom nổ trên đường khi anh ta đang đi ngang qua Quảng trường Đỏ.



Báo tử nhầm

Dadaev sinh năm 1920 tại làng Dagestani trên cao nguyên Kazi-Kumukh và sau khi sống cuộc sống của một mục sư từ khi còn là một đứa trẻ, bắt đầu học nghề kim hoàn. Nhưng niềm đam mê thực sự của Feliks là khiêu vũ. Sau khi chuyển đến thủ đô Grozny của Chechnya, anh bắt đầu học múa ba lê và khi gia đình chuyển đến Ukraina sau đó, anh được mời tham gia Đoàn văn công Quốc gia. Khán giả đã được thưởng thức tài năng của chàng trai 20 tuổi - khiêu vũ, tung hứng, làm những trò cười, thể hiện những kỹ năng diễn xuất tốt, và cả hình ảnh đáng kinh ngạc của người đàn ông mang tính biểu tượng nhất Liên Xô.