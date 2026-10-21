Tương truyền bà từng muốn 80 người thợ thủ công nắm giữ bí mật lăng mộ phải chôn theo.

Từ Hi Thái hậu ngay từ khi còn sống đã thu xếp chu đáo cho hậu sự và cho xây dựng lăng mộ riêng. Để ngăn chặn nạn trộm mộ, tương truyền bà từng muốn 80 người thợ thủ công nắm giữ bí mật lăng mộ phải chôn theo, nhằm đảm bảo từ đó về sau không một ai có thể xâm nhập. Tuy nhiên, một người thợ đã tình cờ thoát chết và sau đó còn tiết lộ cách mở cửa lăng mộ Từ Hi cho tên người trộm mộ Tôn Điện Anh.

Theo Stheadline, năm 1908, Từ Hi Thái hậu đưa Phổ Nghi khi đó mới 3 tuổi lên ngai vàng, rồi qua đời ngay vào ngày hôm sau, hưởng thọ 74 tuổi. Vị "Lão Phật Gia" này ngay từ năm 1895 (năm Quang Tự thứ 21) đã bắt đầu lo liệu cho hậu sự của mình, cho đại trùng tu Bồ Đà Cốc Định Đông Lăng để làm lăng mộ riêng.

Công trình lăng mộ được "may đo" riêng cho Từ Hi mất tới 13 năm mới hoàn thành. Theo các tài liệu công khai, Định Đông Lăng sau khi hoàn thành có quy mô vượt xa lăng mộ của các hoàng hậu khác; chỉ riêng phần dát vàng đã tiêu tốn hơn 4.592 lượng vàng. Chi phí xây dựng trong 5 năm từ 1895 đến 1899 đã lên tới 1,5 triệu lượng bạc, còn các khoản chi phí khác do tài liệu không đầy đủ nên không thể thống kê hết.

Chân dung Từ Hi Thái hậu

Truyền thuyết Trung Quốc kể rằng, để tránh việc bị quấy rầy và trộm mất báu vật bồi táng sau khi chết, lăng mộ hoàng gia ngoài việc phải vừa đẹp vừa kiên cố thì bên trong còn được cài cắm vô số bẫy chống trộm khắp nơi. Để bí mật của lăng mộ không bị rò rỉ ra ngoài, toàn bộ thợ thủ công tham gia xây dựng đều sẽ bị thủ tiêu.

Từ Hi cũng có ý định diệt khẩu 80 người thợ đã giúp bà xây dựng Định Đông Lăng. Dân gian truyền lại rằng, 80 người thợ này chịu trách nhiệm ở lại đến khâu phong tỏa lăng mộ cuối cùng, chờ sau khi linh cữu của Từ Hi được vận chuyển tới và an táng gọn gàng. Họ sẽ phải bịt kín lăng mộ để đảm bảo không ai có thể mở ra từ bên ngoài nữa, và sau đó toàn bộ sẽ bị thủ tiêu nhằm tránh việc vị trí lối vào chính xác bị tiết lộ.

Định Đông Lăng

Tuy nhiên, một người thợ họ Khương trong lúc thi công đã bị đá lăn trúng đầu dẫn đến chấn thương nặng và hôn mê, nhưng giám công lại tưởng ông đã chết. Để tránh rắc rối và bị cấp trên truy cứu trách nhiệm vì linh cữu Từ Hi chưa tới mà đã có người chết trong lăng, giám công đã không báo cáo lên trên mà trực tiếp ném "thi thể" thợ Khương ra bên ngoài. Sau đó, thợ Khương tỉnh lại ở bãi tha ma, lén lút bỏ đi và đưa gia đình đi ở ẩn để bảo toàn tính mạng.

Mãi đến năm 1928, Tôn Điện Anh dẫn quân tới gần Định Đông Lăng. Do không có kinh phí nuôi quân, hắn đã nảy ra ý định cướp phá các đồ bồi táng trong mộ. Sau nhiều lần tìm kiếm và dò hỏi từ các con cháu Bát Kỳ, Tôn Điện Anh bắt được thợ Khương và áp giải về, bắt ông phải hỗ trợ mở cửa lăng mộ. Người thợ họ Khương này cũng biết hợp thời thế nên đã tích cực hợp tác với Tôn Điện Anh, chỉ cho hắn cách mở địa cung của Từ Hi Thái hậu.

Nguồn: ETtoday