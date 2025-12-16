HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bí mật trong cốp xe của người phụ nữ U50

Trang Anh |

Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản ban đầu, đồng thời bàn giao người cùng toàn bộ tang vật cho Công an xã Lộc Ninh để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 16/12 cho biết vừa phát hiện một trường hợp vận chuyển thuốc lá điếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cụ thể, khoảng 10h ngày 15/12, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Nơ Trang Long, thuộc xã Lộc Ninh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bà N.L. (47 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển xe máy biển kiểm soát 93E1-102.xx có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện bên trong cốp xe máy của bà L. có cất giấu 250 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet.

Bà L và tang vật - Ảnh: CA Đồng Nai

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số thuốc lá trên không có hình ảnh cảnh báo sức khỏe, không có chữ viết bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật hiện hành. Lực lượng chức năng xác định lô hàng có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh, vận chuyển hàng hóa.

Đội CSGT đường bộ số 3 đã tiến hành lập biên bản ban đầu. Hiện người vi phạm cùng toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Công an xã Lộc Ninh để tiếp tục xác minh và xử lý theo thẩm quyền.

