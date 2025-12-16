HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt Thân Văn Dung sinh năm 1996

Trang Anh |

Sau thời gian lẩn trốn, biết không thể thoát khỏi sự truy tìm của pháp luật, Dung đã chủ động đến công an đầu thú.

Công an TP Hà Nội cho biết, sáng ngày 15/12/2025, Thân Văn Dung (SN 1996; trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội) đã đến Công an phường Láng, TP Hà Nội để đầu thú về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo hồ sơ điều tra, sự việc xảy ra vào khoảng tháng 8/2019. Do thua hết tiền khi chơi điện tử, Dung đã dùng gậy đập phá các máy chơi game tại một quán ở xã Tây Đằng (nay thuộc huyện Ba Vì cũ).

Thân Văn Dung tại cơ quan công an - Ảnh: CA Hà Nội

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 12/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dung. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan Công an ra quyết định truy nã.

Sau thời gian lẩn trốn, biết không thể thoát khỏi sự truy tìm của pháp luật, Dung đã chủ động đến Công an phường Láng đầu thú.

Hiện, Công an phường Láng đang hoàn tất hồ sơ và bàn giao đối tượng Thân Văn Dung cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

