Bị mất sổ đỏ, chỉ còn bản photo, có làm lại sổ đỏ được không?

Gia đình bà Nguyễn Thị Liễu (Cao Bằng) có sổ đỏ đất mang tên bố của bà. Bố của bà mất năm 2008, nay gia đình cần làm thủ tục chuyển sang tên mẹ của bà nhưng bản gốc sổ đỏ đã bị mất, chỉ còn bản photo.

Vậy, gia đình bà có được dùng bản photo đó như một giấy tờ hợp pháp để đối chiếu thông tin đất đai và làm lại sổ được không?

Ảnh minh hoạ. Ảnh: HG

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau:

Điểm o khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai năm 2024 quy định đăng ký biến động đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đã bị mất.

Khoản 2 Điều 11 và khoản 23 Điều 13 Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT quy định việc thể hiện thông tin trong hồ sơ địa chính đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận và trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất.

Do bố của bà Liễu đã chết, gia đình bà cần thực hiện thủ tục đăng ký biến động do nhận thừa kế quyền sử dụng đất; đồng thời khai báo việc bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp bị mất để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo quy định.

Việc xác định người có quyền sử dụng đất chung với bố của bà (nếu có), người thừa kế, phần quyền được hưởng và hồ sơ thừa kế phải căn cứ hồ sơ, giấy tờ cụ thể và quy định của pháp luật về dân sự.

Bản photocopy Giấy chứng nhận không thay thế bản gốc, nhưng có thể được nộp kèm để cung cấp thông tin, hỗ trợ cơ quan đăng ký đất đai tra cứu hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ địa chính và xác minh thông tin thửa đất.

Theo điểm d khoản 2 Điều 14 và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận và trình tự, thủ tục hành chính để thực hiện, trong đó có thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

Gia đình bà liên hệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ đất đai theo quy định của UBND tỉnh Cao Bằng để được hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký thừa kế gắn với việc xử lý Giấy chứng nhận bị mất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin nêu trên để bà Nguyễn Thị Liễu biết, thực hiện. Trường hợp còn khó khăn, vướng mắc, đề nghị bà liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn theo quy định của pháp luật.