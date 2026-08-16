Bí mật sau bức ảnh được Angelababy dùng làm avatar suốt 16 năm

Bức ảnh đại diện suốt 16 năm qua không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc thanh xuân đẹp đẽ của Angelababy, mà nó còn là chiếc cầu nối ký ức giữa cô và hàng triệu người hâm mộ đã sát cánh qua bao thăng trầm.

Giữa làng giải trí Cbiz không ngừng biến đổi, nơi các ngôi sao thay đổi hình ảnh, phong cách và mạng xã hội đến chóng mặt mỗi ngày, Angelababy lại giữ một "chấp niệm" khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Đã gần 2 thập kỷ trôi qua, tấm ảnh đại diện trên trang Weibo cá nhân của nữ diễn viên vẫn nguyên vẹn là một khung hình cũ kỹ. Mới đây, bức ảnh này tiếp tục được netizen "đào" lại và gây bão toàn cõi mạng

Bộ ảnh này được Angelababy thực hiện từ năm 2010 - thời điểm cô vẫn còn là một người mẫu trẻ đầy triển vọng nhưng chưa bước chân lên màn ảnh. Ngay khi ra mắt, bộ ảnh lập tức tạo ra một cú viral khủng khiếp trên khắp các diễn đàn mạng xã hội châu Á.

Bức ảnh này được Angelababy đặt làm avatar suốt 16 năm. Ảnh: Weibo

Những bức ảnh trong bộ hình này trở thành "huyền thoại" đối với cộng đồng mạng Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Thời điểm đó, sức hút của Angelababy lớn đến mức những bức ảnh trong bộ hình này trở thành "huyền thoại" đối với cộng đồng mạng Trung Quốc. Đâu đâu người ta cũng thấy hình ảnh Angelababy được cư dân mạng dùng làm hình nền máy tính, ảnh nền điện thoại, và những chiếc postcard in hình cô được bày bán tràn lan ở khắp các cửa hàng văn phòng phẩm trên phố.

Điểm khiến bức ảnh này trở thành một biểu tượng nằm ở bầu không khí thơ mộng, lãng mạn như một giấc mơ cổ tích. Trong ảnh, Angelababy hiện lên với nét đẹp lai sắc sảo nhưng lại mang sự mềm mại, mong manh đến nao lòng. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng nhuộm tông nâu sáng, hòa cùng khung cảnh ngập tràn những đóa hoa phớt hồng dịu ngọt cài bên mái tóc. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt nâu sâu thẳm, long lanh và đầy cuốn hút - thứ vũ khí sát thương mạnh mẽ khiến bất cứ ai đối diện cũng phải lỡ nhịp.

Cận cảnh gương mặt đẹp không góc chết của Angelababy trong bộ ảnh này. Ảnh: Weibo

Bầu không khí thơ mộng, lãng mạn như một giấc mơ cổ tích. Ảnh: Weibo

Chính vì vẻ đẹp đỉnh cao mang đậm dấu ấn thanh xuân rực rỡ ấy, Angelababy đã chọn bức ảnh này làm avatar Weibo từ năm 2010. Trải qua bao nhiêu biến cố sự thăng trầm của cuộc đời, qua biết bao mùa đổi thay của showbiz, cô vẫn chưa từng một lần thay đổi bức ảnh đại diện ấy. Giống như một cách lưu giữ ký ức đẹp đẽ nhất về tuổi trẻ, tấm avatar 16 năm tuổi đã trở thành thương hiệu, là "bảo vật" mà mỗi lần nhắc đến Angelababy, người hâm mộ lại bồi hồi nhớ về thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhất của cô.

Angelababy có tên thật là Dương Dĩnh, sinh năm 1989 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Cô mang trong mình một phần tư dòng máu Đức. Khởi nghiệp từ năm 14 tuổi với tư cách là người mẫu, Angelababy nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi nhờ vẻ đẹp lai Tây sắc sảo và phong thái thời trang cuốn hút, khởi nghiệp với vai trò người mẫu tại Hong Kong (Trung Quốc).

Ở thời điểm này, cô vẫn còn là một người mẫu trẻ đầy triển vọng nhưng chưa bước chân lên màn ảnh. Ảnh: Weibo

Sự nghiệp của Angelababy là một hành trình vươn lên đầy ngoạn mục. Dù xuất phát điểm không phải là một diễn viên được đào tạo bài bản qua trường lớp chuyên nghiệp, cô vẫn nhanh chóng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua hàng loạt dự án phim ảnh nổi tiếng như Bên Nhau Trọn Đời, Vân Trung Ca, Cô Phương Không Tự Thưởng, hay Người Bạn Thật Sự Của Tôi.

Bên cạnh lĩnh vực phim ảnh, sức hút thực sự của Angelababy lại nằm ở địa hạt thời trang và truyền hình thực tế. Nữ diễn viên là một trong những thành viên chủ chốt gắn bó lâu năm với chương trình truyền hình đình đám Keep Running (Running Man bản Trung), nơi cô chiếm trọn cảm tình của khán giả nhờ tính cách năng động, hết mình và vô cùng thông minh. Về mặt thời trang, Angelababy là "nàng thơ" được các nhà mốt quốc tế o bế, liên tục xuất hiện trên bìa của ngũ đại tạp chí lớn và giữ vững vị thế biểu tượng phong cách hàng đầu Cbiz trong nhiều năm liền.

Bức ảnh đại diện suốt 16 năm qua không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc thanh xuân đẹp đẽ của Angelababy, mà nó còn là chiếc cầu nối ký ức giữa cô và hàng triệu người hâm mộ đã sát cánh qua bao thăng trầm. Ảnh: Weibo

Trái ngược với ánh hào quang rực rỡ trên thảm đỏ, đời tư của Angelababy từng trải qua không ít sóng gió, đặc biệt là cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực của truyền thông với nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh. Cặp đôi từng có một đám cưới cổ tích thế kỷ vào năm 2015 và có chung với nhau một cậu con trai kháu khỉnh tên Tiểu Hải Miên. Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống, cả hai chính thức đường ai nấy đi vào năm 2022 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Sau khi ly hôn, Angelababy đối mặt với không ít thử thách. Những năm gần đây, Angelababy tiếp tục đối mặt với những thử thách lớn trong sự nghiệp, bao gồm cả những lệnh hạn chế hoạt động ngầm từ phía cơ quan chức năng. Dù vậy, cô vẫn kiên cường tìm cách vực dậy hình ảnh, tập trung chăm sóc con cái và từng bước quay trở lại với nghệ thuật.

Cuộc hôn nhân của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng liên tục chiếm sóng showbiz. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo