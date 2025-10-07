Bí mật phía sau phản ứng bất ngờ của "vua hồ tiêu" Việt Nam trước đề nghị triệu đô

Nhưng thay vì vội vã đón nhận nguồn vốn đầu tư này, doanh nhân Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group - lại có cách xử lý khiến nhiều người ngạc nhiên, và thán phục.

Trong tập cuối của chuỗi podcast Sống xanh “Biến điều không thể thành có thể”, thuộc khuôn khổ Giải thưởng Human Act Prize, ông Phan Minh Thông chia sẻ lý do khiến ông chọn cách đi chậm nhưng chắc, xây nền móng cho thương hiệu K-Coffee.

Có một cụm từ được vị doanh nhân này nhắc lại nhiều lần trong cuộc trò chuyện. Cụm từ thể hiện một triết lý kinh doanh của vị doanh nhân được mệnh danh là “vua hồ tiêu”, người đã đưa Phúc Sinh – từ một công ty tư nhân “bị nghi ngờ là không thể vươn tới đỉnh cao xuất khẩu”, trở thành doanh nghiệp đạt định giá hơn 320 triệu USD, đặt mục tiêu IPO và hướng tới khát vọng công ty kỳ lân tỷ đô.

Podcast cũng hé lộ những điều ít người biết về “cái chết bất ngờ” của nhiều doanh nghiệp ở vùng nguyên liệu Arabica Đà Lạt (Lâm Đồng cũ) – nơi từng là “thủ phủ cà phê” nhưng nay chỉ còn 4 - 5 nhà máy. Với phong thái điềm đạm, ông Thông lý giải về nguyên nhân của thực trạng đáng buồn này. Vị doanh nhân chia sẻ: “Xây nhà máy thì ai cũng xây được. Nhưng để kinh doanh thành công trong nông nghiệp – điều ít ai dám đầu tư bài bản – mới là thách thức thật sự.”

Mời bạn lắng nghe tập podcast đầy cảm hứng dưới đây – để hiểu vì sao một người trông “rất đơn giản” như cách ông Phan Minh Thông tự nhận về mình, lại có thể đưa hồ tiêu, cà phê Việt Nam đi khắp hơn 100 quốc gia, và đang từng bước xây dựng thương hiệu đặc sản từ Việt Nam.