Sống cùng cha mẹ và em gái, Kendall Francois vẫn che giấu một bí mật kinh hoàng ngay trong căn nhà của gia đình. Suốt gần hai năm, 8 phụ nữ lần lượt mất tích tại thị trấn Poughkeepsie, bang New York (Mỹ), trong khi thi thể của họ bị giấu ở tầng hầm, gác mái và những khoảng trống trong chính ngôi nhà ấy.

Những phụ nữ lần lượt biến mất

Trong giai đoạn 1996-1998, hàng loạt phụ nữ biến mất tại khu vực Poughkeepsie, bang New York, Mỹ. Người đầu tiên được trình báo mất tích là Wendy Myers, 30 tuổi, vào tháng 10/1996. Cô sống tại thị trấn Lloyd, bên kia sông Hudson, nhưng thường đến Poughkeepsie để hành nghề mại dâm.

Chưa đầy hai tháng sau, ngày 9/12/1996, Gina Barone, 29 tuổi, cũng được gia đình trình báo mất tích. Đến ngày 15/1/1997, Kathleen Hurley, 47 tuổi, tiếp tục biến mất. Những trường hợp này khiến trung úy cảnh sát Bill Siegrist nghi ngờ chúng có liên quan đến nhau.

Kendall Francois khi bị bắt - Ảnh: A&E

Qua trao đổi với các điều tra viên ma túy, Siegrist biết một số phụ nữ hành nghề mại dâm trong khu vực từng phàn nàn về một khách hàng có hành vi bạo lực, tên Kendall Francois. Người đàn ông này sống cùng cha mẹ và em gái trong một căn nhà gần Đại học Vassar, thuộc địa phận thị trấn Poughkeepsie.

Cảnh sát bắt đầu chú ý đến Francois, song khi đó họ chưa có căn cứ để xác định anh ta là hung thủ. Các điều tra viên từng bí mật theo dõi người đàn ông này trong vài tuần, thậm chí đặt camera tại một phòng khám đối diện nhà Francois để quan sát hoạt động ra vào. Tuy nhiên, họ không thu thập được bằng chứng rõ ràng.

Trong khi đó, danh sách phụ nữ mất tích tiếp tục kéo dài. Catherine Marsh, 31 tuổi, được trình báo mất tích vào tháng 3/1997, dù đã 115 ngày không ai nhìn thấy cô. Đến tháng 10 cùng năm, Michelle Eason, 27 tuổi, cũng được báo mất tích. Một tháng sau, bà của Mary Healey Giaccone, 29 tuổi, tìm đến cảnh sát khi cháu gái không xuất hiện trong đám tang của mẹ.

Hai trong tám nạn nhân trong vụ án giết người hàng loạt - Ảnh: A&E

Điều tra sau đó cho thấy Giaccone đã mất liên lạc từ tháng 2/1997, tức 279 ngày trước khi gia đình trình báo.

Nhận thấy khả năng khu vực đang xuất hiện một kẻ sát nhân hàng loạt, Siegrist liên hệ Trung tâm Phân tích Tội phạm Bạo lực Quốc gia thuộc FBI. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết họ khó có thể xây dựng hồ sơ về hung thủ khi chưa có hiện trường vụ án hoặc chứng cứ vật chất để phân tích.

Cảnh sát bang New York từng huy động trực thăng, điều tra viên và chó nghiệp vụ tìm kiếm tại các khu vực nông thôn, nhưng không phát hiện dấu vết. Các nữ cảnh sát cũng được bố trí đóng giả người hành nghề mại dâm để thu thập thông tin về những khách hàng đáng ngờ.

Tháng 6/1998, Sandra French, 51 tuổi, tiếp tục biến mất. Đến ngày 25/8 cùng năm, Catina Newmaster, 25 tuổi, được trình báo mất tích. Đây là trường hợp thứ 8 trong danh sách những phụ nữ mất tích mà cảnh sát đang theo dõi.

Đáng chú ý, Francois từng được cảnh sát đưa vào diện nghi vấn và thẩm vấn. Khi bị dừng xe trong lúc chở mẹ đi làm, người đàn ông này thậm chí còn chủ động chào hỏi trung úy Siegrist. Sau đó, Francois đồng ý làm bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối và vượt qua.

Ngôi nhà chứa đầy thi thể và mùi tử khí của Kendall Francois - Ảnh: A&E

Những dấu hiệu nghi vấn vẫn chưa đủ để cảnh sát có thể tiến hành khám xét căn nhà của anh ta.

Lời khai hé lộ bí mật trong căn nhà

Bước ngoặt xảy ra ngày 1/9/1998. Khi đang phát tờ rơi tìm kiếm Catina Newmaster tại một khu vực gần nhà Francois, hai thám tử Skip Mannain và Bob McCready nhận được thông tin về một phụ nữ vừa thoát khỏi vụ tấn công tình dục.

Người phụ nữ mô tả kẻ tấn công là một người đàn ông có vóc dáng to lớn, lái chiếc ô tô màu trắng. Những đặc điểm này khiến các điều tra viên lập tức liên tưởng đến Francois. Nạn nhân sau đó đến đồn cảnh sát và chính thức trình báo vụ việc.

Francois được đưa về thẩm vấn. Khi biết cảnh sát đang chuẩn bị xin lệnh khám xét nhà, người đàn ông này yêu cầu gặp công tố viên phụ trách và bất ngờ khai nhận đã sát hại những phụ nữ mất tích. Anh ta còn tiết lộ thi thể các nạn nhân đang được giấu ngay trong căn nhà của gia đình.

Cảnh sát lập tức xin lệnh khám xét. Những gì được phát hiện bên trong khiến các điều tra viên bàng hoàng: 8 thi thể phụ nữ nằm rải rác tại nhiều vị trí trong nhà, gồm tầng hầm, khoảng trống dưới sàn và gác mái.

Điều tra viên đưa thi thể nạn nhân ra khỏi nhà của Kendall Francois - Ảnh: The Poughkeepsie Journal

Bảy nạn nhân nằm trong danh sách những phụ nữ từng được trình báo mất tích, gồm Gina Barone, Sandra French, Mary Healey Giaccone, Kathleen Hurley, Catherine Marsh, Wendy Myers và Catina Newmaster. Nạn nhân thứ tám là Audrey Pugliese, 34 tuổi, người trước đó chưa được gia đình trình báo mất tích.

Matthew Steiner, chuyên gia phân tích hiện trường cấp cao được A&E phỏng vấn, mô tả căn nhà là một hiện trường đặc biệt phức tạp. Rác thải, thực phẩm hư hỏng và các vật chất đang phân hủy tồn tại cùng thi thể khiến mùi tử khí bị lẫn vào môi trường ô nhiễm vốn có.

Công tác khám nghiệm căn nhà của Francois kéo dài khoảng một tháng. Các điều tra viên phải đặc biệt thận trọng khi thu thập chứng cứ, liên tục thay găng tay để hạn chế nguy cơ lây nhiễm và tránh làm nhiễm chéo mẫu vật.

Sau vụ việc, Francois phải đối mặt với 8 cáo buộc giết người cấp độ một, 8 cáo buộc giết người cấp độ hai và một cáo buộc âm mưu hành hung cấp độ hai. Công tố viên cân nhắc đề nghị án tử hình, nhưng quá trình xử lý lời nhận tội của Francois vướng vào những quy định pháp lý phức tạp liên quan đến luật hình sự bang New York.

Cuối cùng, ngày 7/8/2000, Francois bị tuyên 8 án tù chung thân liên tiếp, không có cơ hội được ân xá. Người đàn ông này qua đời trong trại giam ngày 11/9/2014, ở tuổi 43, do bệnh liên quan đến AIDS.

Vụ án khép lại, nhưng bí mật từng tồn tại suốt gần hai năm trong căn nhà ở Poughkeepsie vẫn là một trong những chi tiết ám ảnh nhất về kẻ sát nhân hàng loạt này.

Theo A&E, All Thats Interesting