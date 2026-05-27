Bí mật hậu trường gây sốc ít được hé lộ của phim 'Tây du ký'

NGỌC THANH/ VTC NEWS
|

Sau hơn 40 năm, những tư liệu quý giá của bộ phim “Tây du ký” được hé lộ vẫn khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Tiểu thuyết Tây du ký của Ngô Thừa Ân được xem là tác phẩm hàng đầu tại Trung Quốc chuyển thể thành các tác phẩm phim truyền hình. Tuy nhiên, phiên bản chuyển thể thành công nhất là của đạo diễn Dương Khiết vào năm 1986. Tác phẩm này không chỉ thành công trong nước mà còn gây tiếng vang lớn khắp thế giới.

Cố đạo diễn Dương Khiết phải mất 6 năm để thực hiện và hoàn thành. Vì lẽ đó, Tây du ký 1986 còn vô số bí mật chưa được tiết lộ.

Thập niên những năm 80, hiệu ứng kỹ xảo còn rất hạn chế. Trong khi đó, Tây du ký lại là bộ phim thần thoại, phải sử dụng nhiều kỹ xảo, hiệu ứng đặc biệt.

Theo Toutiao, trong các phân cảnh Tôn Ngộ Không giải cứu Đường Tăng đều nhả làn khói có "phép thuật" cắt đứt sợi dây thừng trói sư phụ. Nhưng thực chất làn khói đó được tạo ra bằng chính khói thuốc lá. Thậm chí, nhiều khán giả còn cảm thấy thương cho Lục Tiểu Linh Đồng và thắc mắc không biết ông phải hít bao nhiêu khói thuốc để hoàn thành cảnh quay.

- Ảnh 1.

Tôn Ngộ Không phải liên tục hút thuốc lá để tạo khói cho cảnh quay huyền ảo này.

Ngoài ra, sự thật về phân đoạn xuất hiện con trăn lớn trong tập 11 "Tuyệt vực biến thông đồ". Theo đó, nếu phim Thủy hử gây sốc với màn dùng hổ thật cho cảnh quay Võ Tòng (Đinh Hải Phong) đả hổ thì Tây du ký còn “chơi lớn” khi sử dụng con trăn thật.

Theo Sina, trên thực tế, đạo diễn Dương Khiết sử dụng một con trăn còn sống được mượn từ người quen để đạt hiệu quả tốt nhất cho cảnh quay. Khi chuẩn bị thực hiện cảnh quay, không may con trăn này trốn thoát ra bên ngoài khu rừng. Khi thông tin này được tiết lộ, hầu hết cả ê-kíp Tây du ký đều hoang mang và lo sợ.

Sina khẳng định, trong giai đoạn này, các diễn viên và nhân viên hậu kỳ can đảm lấy mạng sống ra đánh đổi cho những thước phim quý giá nhất. May mắn là con trăn đã được nhân viên tìm thấy trước khi thực hiện cảnh quay và trả lại cho đạo diễn Dương Khiết.

- Ảnh 2.

Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới phải làm quen với con trăn thật trước khi vào cảnh quay.

Bất chấp những khó khăn, thiếu thốn về kinh phí cũng như công nghệ lạc hậu, Tây du ký 1986 vẫn trở thành kinh điển. Sau khi phát sóng, bộ phim đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của khán giả. Cho tới ngày nay, đây vẫn là tác phẩm “gối đầu giường” của nhiều người.

Dù được làm lại rất nhiều lần, nhưng Tây du ký 1986 vẫn được xem là phiên bản xuất sắc nhất, không thể nào thay thế.

