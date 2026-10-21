Bí mật giúp máy bay nội địa Nga vượt trội hơn so với Boeing 737 MAX: Một centimet đã đủ mang lại ưu thế

Sự cạnh tranh trong phân khúc máy bay thân hẹp thương mại lâu nay xoay quanh hiệu suất động cơ và chi phí vận hành, nhưng MS-21-310 của Nga đang chứng minh một hướng đi khác.

Mọi centimet đều đắt giá

Trong ngành công nghiệp hàng không thương mại, phân khúc máy bay chở khách tầm trung từ lâu đã bị thống trị bởi hai tên tuổi lớn là Airbus A320neo và Boeing 737 MAX. Tuy nhiên, khi nhìn vào thông số kỹ thuật, dòng máy bay MS-21-310 do Nga phát triển lại sở hữu một điểm khác biệt cốt lõi không nằm ở sải cánh mà ở mặt cắt ngang của thân.

Nếu phân tích các số liệu thực tế, đường kính thân của MS-21 đạt 4,06 mét, trong khi con số này ở Airbus A320neo là 3,95 mét và Boeing 737 MAX chỉ dừng lại ở 3,76 mét. Sự chênh lệch chỉ khoảng 11 cm, tưởng chừng không có nhiều cách biệt so với đối thủ châu Âu và tới 30 cm so với đại diện Mỹ, lại tạo ra một cuộc cách mạng thực sự về mặt bố trí không gian nội thất.

Quan điểm "chật chội nhưng tối ưu" thường thấy trên dòng Boeing 737 giờ đây gặp phải đối trọng lớn. Khoang khách rộng hơn cho phép các hãng hàng không bố trí ghế ngồi rộng từ 46 - 48 cm, vượt trội hơn mức 43 - 45 cm thông thường của đối thủ. Không gian này cũng tạo điều kiện mở rộng lối đi giữa các hàng ghế hoặc tăng thể tích cho các ngăn đựng hành lý xách tay phía trên.

Khoang hành khách A320neo. Ảnh: David Lytle

Trải nghiệm thực tế và sự đánh đổi về khí động học

Đối với hành khách phổ thông, những con số kỹ thuật nhanh chóng chuyển hóa thành trải nghiệm trực quan rõ rệt trong các chuyến bay dài. Trên cấu hình bố trí 3+3 của Boeing 737 MAX, lối đi chung thường bị thu hẹp đáng kể đến mức xe đẩy phục vụ của tiếp viên hàng không phải di chuyển rất khó khăn. Ngược lại, không gian dôi dư trên MS-21-310 giúp việc đi lại trở nên thoải mái hơn, giảm bớt cảm giác bức bối trong những chuyến bay kéo dài nhiều giờ.

Tuy nhiên, việc theo đuổi một không gian thân rộng hơn không phải là không có cái giá phải trả về mặt kỹ thuật. Một thân máy bay có diện tích lớn hơn đồng nghĩa với việc diện tích bề mặt lớp vỏ tăng lên, làm gia tăng trọng lượng tổng thể của khung phi cơ.

Bên cạnh đó, một khoang điều áp có thể tích lớn hơn đòi hỏi cấu trúc chịu lực phải vững chắc hơn để duy trì áp suất ổn định ở độ cao lớn, đồng thời lực cản không khí cũng vì thế mà nhỉnh hơn.

Cánh composite và động cơ nội địa

Để hóa giải bài toán vật lý về trọng lượng và lực cản, các kỹ sư thiết kế đã áp dụng những giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm cân bằng hiệu suất tổng thể. Trọng lượng gia tăng của phần thân rộng được bù đắp bởi hai yếu tố chủ chốt: cánh làm từ vật liệu composite và dòng động cơ nội địa PD-14 được tối ưu hóa cho hiệu suất cao.

MS-21-310. Ảnh: UAC

Cụ thể, cấu trúc cánh composite không chỉ nhẹ hơn đáng kể so với vật liệu kim loại truyền thống mà còn mang lại bề mặt khí động học mượt mà hơn, góp phần giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu trong hành trình. Sự kết hợp này cho thấy mục tiêu thiết kế của MS-21 không cố gắng tối ưu hóa tối đa trọng lượng khô để cạnh tranh trực tiếp từng gram với đối thủ, mà chủ động chấp nhận đánh đổi có tính toán để đem lại trải nghiệm vượt trội về không gian nội thất.

Dù sở hữu thiết kế vượt trội về sự thoải mái, MS-21-310 vẫn đang đối mặt với những rào cản không nhỏ trên con đường thương mại hóa toàn cầu. Việc nội địa hóa hoàn toàn linh kiện từ hệ thống điện tử hàng không cho đến động cơ khiến tiến độ thử nghiệm và cấp chứng nhận mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Bên cạnh đó, tầm bay thương mại thực tế của MS-21-310 ở giai đoạn đầu ước tính khoảng 3.000 – 3.500 km, ngắn hơn so với tầm bay tối đa của Airbus A320neo (6.300 km) hay Boeing 737 MAX 8 (6.570 km). Điều này đồng nghĩa với việc MS-21-310 trước mắt sẽ tập trung phục vụ tối ưu cho các tuyến bay nội địa và khu vực tầm trung, thay vì các đường bay kéo dài vượt lục địa.

Trong bối cảnh thị trường hàng không hiện đại, nơi bài toán tiết kiệm nhiên liệu luôn là ưu tiên hàng đầu, MS-21-310 cho thấy sự dịch chuyển trong tư duy thiết kế của các nhà sản xuất. Bằng việc định vị sự thoải mái của hành khách thành một lợi thế cạnh tranh cốt lõi thông qua kích thước khoang tối ưu, dòng máy bay này đang thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phân khúc máy bay thân hẹp, biến không gian nội thất thành một mặt trận cạnh tranh chiến lược bên cạnh các chỉ số kỹ thuật truyền thống.