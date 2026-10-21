Công nghệ mới của Nga chưa được đưa vào sử dụng hàng loạt nhưng đã đón tin vui cực lớn

Sự chuyển giao này cần khoảng 5 năm để có thể hoàn tất.

Việc Nga xúc tiến thỏa thuận chuyển giao công nghệ sản xuất dòng máy bay khu vực SJ-100 sang thị trường Ấn Độ đang mở ra một chương mới đầy thử thách nhưng nhiều tiềm năng cho ngành công nghiệp hàng không dân dụng nước này.

Cú hích hợp tác công nghiệp quy mô lớn

Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) của Nga đang tiến gần đến cột mốc quan trọng khi hơn 80% thỏa thuận cấp phép với tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited (HAL) của Ấn Độ đã được hoàn tất. Đây không đơn thuần là một thương vụ thương mại mua bán máy bay thương phẩm thông thường, mà là một bước chuyển mình sâu rộng sang mô hình hợp tác công nghiệp toàn diện.

Theo tiết lộ từ giới lãnh đạo UAC, chiến lược mới tập trung vào việc chuyển giao một phần công nghệ sản xuất, thiết lập chuỗi dịch vụ bảo dưỡng kỹ thuật và cung ứng linh kiện tại chỗ. Cách tiếp cận này cho phép Nga không chỉ xuất khẩu thành phẩm mà còn chia sẻ năng lực chế tạo cốt lõi, qua đó củng cố vị thế của dòng máy bay SJ-100 trên trường quốc tế thông qua mạng lưới đối tác chiến lược.

Rào cản kỹ thuật và bài toán nội địa hóa

Ảnh: UAC

Dù tiềm năng hợp tác rất lớn, giới chuyên gia nhận định rằng con đường đưa SJ-100 vào vận hành thương mại tại thị trường Nam Á sẽ đòi hỏi thời gian và nguồn lực không nhỏ. Theo ước tính từ các chuyên gia hàng không, Ấn Độ sẽ cần ít nhất 5 năm để làm chủ hoàn toàn công nghệ vận hành dòng máy bay này, đặc biệt là việc tích hợp và khai thác dòng động cơ nội địa PD-8.

Quá trình này không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận bản vẽ kỹ thuật mà đòi hỏi phải xây dựng hoàn thiện dây chuyền sản xuất mới từ gốc cùng hệ thống đào tạo nhân sự đạt chuẩn quốc tế. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng công nghiệp và đội ngũ kỹ thuật viên đóng vai trò quyết định để đảm bảo an toàn và hiệu suất khai thác, biến đây thành một dự án dài hạn cho cả hai phía.

Cơ chế kiểm soát và tầm nhìn thị trường tương lai

Nhằm bảo vệ lợi ích chiến lược và duy trì quyền kiểm soát công nghệ quốc gia, Bộ Công Thương Nga đã cài đặt những điều khoản pháp lý nghiêm ngặt trong dự thảo hợp đồng. Điểm đáng chú ý nhất là quy định cấm Ấn Độ tái xuất khẩu máy bay SJ-100 sang các quốc gia thứ ba nếu chưa có sự đồng ý chính thức từ phía Nga.

Sự ràng buộc này giúp Moskva giữ vững quyền chủ động trong việc định hình thị trường xuất khẩu hàng không. Dự kiến, những bước đi tiếp theo của dự án hợp tác này, bao gồm cả việc công bố đơn vị khai thác SJ-100 đầu tiên tại Ấn Độ, sẽ chính thức lộ diện tại triển lãm hàng không quốc tế Aero India diễn ra vào tháng 2 tới.

Thương vụ chuyển giao công nghệ sản xuất SJ-100 sang Ấn Độ phản ánh tư duy thực chiến mới của ngành hàng không Nga trong bối cảnh toàn cầu hóa nhiều biến động. Bằng cách kết hợp năng lực công nghệ lõi với sức mạnh thị trường quốc tế qua những ràng buộc pháp lý chặt chẽ, dự án này không chỉ mở rộng không gian phát triển cho dòng máy bay khu vực của Nga mà còn đặt nền móng cho một hệ sinh thái hàng không kiểu mới trong tương lai.