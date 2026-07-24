Bí mật của mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam

Lại thêm một bí mật của mỹ nhân này vừa được hé lộ.

Thời gian qua, Chi Pu nhận được nhiều sự quan tâm khi xác nhận tham gia Weibo Gala 2026, diễn ra tối 1/8 tại Malaysia. Cô là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất xuất hiện trong danh sách khách mời được công bố, đánh dấu lần đầu góp mặt tại chương trình giao lưu văn hóa do nền tảng Weibo - mạng xã hội nổi tiếng nhất Trung Quốc - tổ chức.

Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia Weibo Gala 2026

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ tiếp tục tiết lộ sẽ trình diễn một ca khúc hoàn toàn mới mang tên Chưa Bao Giờ . Đây là bài hát chưa từng được Chi Pu giới thiệu trước công chúng và cũng không nằm trong album vừa phát hành. Ngoài tên gọi, cô chưa công bố đội ngũ sáng tác, thể loại, ngôn ngữ thể hiện hay thời điểm đưa bản thu lên các nền tảng nhạc số.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, sự kiện có các hoạt động thảm đỏ, giao lưu và biểu diễn nghệ thuật, quy tụ nghệ sĩ cùng những nhân vật hoạt động trong nhiều lĩnh vực đến từ các quốc gia, khu vực khác nhau. Chi Pu là đại diện duy nhất của Việt Nam trong đội hình được giới thiệu ở thời điểm hiện tại.

Chi Pu sẽ trình diễn một ca khúc hoàn toàn mới mang tên Chưa Bao Giờ

Việc tiếp tục được lựa chọn cho một lịch trình của nền tảng Trung Quốc sau 3 năm cho thấy độ nhận diện của Chi Pu tại thị trường này không dừng lại ở hiệu ứng của một mùa chương trình truyền hình. Từ năm 2023 đến nay, cô liên tục xuất hiện trong các show giải trí, đêm nhạc và hoạt động giao lưu liên quan đến Trung Quốc, bên cạnh công việc tại Việt Nam.

Chi Pu được xem là một trong những nghệ sĩ Việt thành công nhất tại Trung Quốc. Sau Đạp Gió 2023 , nữ ca sĩ không chỉ dừng lại ở hiệu ứng của một chương trình truyền hình mà tiếp tục xuất hiện trong show giải trí, sự kiện thương mại, lễ hội âm nhạc và nhiều sân khấu giao thừa lớn.

Chi Pu được xem là một trong những nghệ sĩ Việt thành công nhất tại Trung Quốc

Cột mốc giúp Chi Pu được khán giả Trung Quốc biết đến rộng rãi là Đạp Gió 2023 . Ngay từ màn chào sân với Đóa Hoa Hồng , cô đã gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu. Xuyên suốt các vòng công diễn, Chi Pu liên tục xuất hiện trong những tiết mục có phần nhìn được đầu tư, đồng thời có nhiều tương tác với dàn nghệ sĩ Hoa ngữ. Chung cuộc, cô đạt hạng 6 và trở thành một trong những nghệ sĩ nước ngoài được quan tâm nhất mùa thi.

Chi Pu xây dựng lượng người hâm mộ riêng tại Trung Quốc, được mời tham gia nhiều chương trình giải trí sau thành công từ Đạp Gió

Hiệu ứng từ chương trình cũng giúp Chi Pu xây dựng lượng người hâm mộ riêng tại Trung Quốc. Trước đêm chung kết, tài khoản Weibo của nữ ca sĩ đã vượt 300.000 người theo dõi chỉ sau hơn 3 tháng lập tài khoản. Người hâm mộ còn tổ chức nhiều hoạt động cổ vũ, thực hiện bảng quảng cáo và liên tục theo dõi các lịch trình của cô.

Sau cuộc thi, Chi Pu tiếp tục tham gia nhiều chương trình giải trí, lễ hội âm nhạc và các sự kiện của nền tảng Trung Quốc. Cô từng xuất hiện trong đêm giao thừa của Đài Hồ Nam, biểu diễn cùng Huỳnh Hiểu Minh và góp mặt tại đại nhạc hội đón năm mới của Đài Đông Phương. Chuỗi lịch trình nối tiếp giúp tên tuổi Chi Pu không bị gói gọn trong một mùa show.

Chi Pu còn duy trì được mối quan hệ thân thiết nhiều năm mới dàn sao đình đám

Tại Trung Quốc, Chi Pu còn được chú ý nhờ ngoại hình và kỹ năng trình diễn. Một số trang tin từng gọi cô bằng những danh xưng như “mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam” hay “đệ nhất mỹ nhân Việt Nam”. Bên cạnh đó, việc có ê-kíp hỗ trợ tại thị trường bản địa giúp nữ ca sĩ hoạt động bài bản hơn, từ tham gia show, dự sự kiện đến kết nối với nghệ sĩ.

Chi Pu cũng duy trì mối quan hệ với nhiều gương mặt nổi tiếng như Huỳnh Hiểu Minh, Ella, Jessica Jung và Amber Liu. Trước lịch trình quốc tế lần này, Chi Pu vừa trở lại đường đua âm nhạc với album đầu tay EXs , phát hành ngày 14/6. Album EXs gồm 9 ca khúc, trong đó Mirror được chọn làm bài hát chủ đề và đầu tư MV riêng.

Chi pu vừa trở lại với album đầu tay - EXs

Trong album còn có Tin Được Không , đánh dấu màn kết hợp đầu tiên giữa Chi Pu và Amber Liu sau khi cả hai trở nên thân thiết từ Đạp Gió 2023 . Phần hình ảnh của album được đầu tư bài bản khi cả 9 bài hát đều có visualizer riêng, sử dụng nhiều bối cảnh và tạo hình khác nhau. EXs còn đưa Thiên Đường Cô Đơn trở lại sau 4 năm. Ca khúc từng được phát hành dưới nghệ danh Loli vào năm 2022

Chỉ hơn một tháng sau EXs , Chi Pu tiếp tục mang một ca khúc chưa từng công bố lên sân khấu quốc tế. Người hâm mộ hiện chờ đợi phần dàn dựng và hình ảnh nữ ca sĩ sẽ mang đến trong màn trình diễn ngày 1/8.

Ảnh: FBNV