Tại Nhà máy Hàng không Irkutsk, các chi tiết chịu lực của dòng máy bay chở khách MS-21 được hàn bên trong những buồng kín kiểm soát khí quyển.

Quy trình hàn cách ly khỏi không khí tự nhiên

Nhà máy Hàng không Irkutsk của Nga (IAZ) đã công bố những thông tin kỹ thuật đáng chú ý về quy trình hàn các bộ phận trọng yếu cho dòng máy bay chở khách MS-21. Thay vì thực hiện thao tác hàn thông thường ngoài môi trường tự nhiên, đội ngũ kỹ sư tại đây sử dụng các buồng hàn chuyên dụng có khả năng kiểm soát chặt chẽ thành phần khí quyển bên trong.

Điểm mấu chốt của công nghệ này không nằm ở bản thân thao tác hàn, mà ở điều kiện môi trường nơi quá trình gia công diễn ra. Buồng hàn chuyên dụng có nhiệm vụ cách ly hoàn toàn khu vực làm việc khỏi các loại khí trong bầu khí quyển thông thường. Việc tạo ra một không gian tách biệt này đặc biệt quan trọng khi các kỹ sư tiến hành liên kết những loại kim loại và hợp kim có độ nhạy cảm cao với khí oxy ở ngưỡng nhiệt độ lớn.

Trong quá trình gia công nhiệt, kim loại nóng chảy rất dễ phản ứng với các tạp chất có trong không khí xung quanh. Nếu không được che chắn và kiểm soát môi trường, phản ứng hóa học này sẽ làm thay đổi tính chất vật lý của vật liệu ngay tại vùng tiếp giáp.

Do đó, việc đưa toàn bộ cấu kiện vào buồng hàn kín là giải pháp bắt buộc để duy trì sự ổn định của môi trường gia công từ lúc bắt đầu cho đến khi mối hàn nguội hoàn toàn.

Ảnh: Aviation21

Ngăn ngừa lỗi vi mô để bảo vệ độ bền khung thân

Trong ngành chế tạo hàng không, chất lượng của từng đường hàn có mối liên hệ trực tiếp đến độ bền và khả năng chịu tải của các chi tiết máy bay khi hoạt động trên bầu trời.

Những bộ phận này phải liên tục gánh chịu các lực tác động phức tạp và sự thay đổi áp suất, nhiệt độ đột ngột trong suốt vòng đời khai thác của phương tiện.

Ngay cả những lỗ hổng rất nhỏ trên đường hàn cũng có thể làm suy giảm đáng kể độ bền tổng thể của kết cấu máy bay. Các hiện tượng như rỗ khí bên trong mối nối, sự ôxy hóa bề mặt hay những biến đổi bất thường trong cấu trúc tinh thể kim loại đều tiềm ẩn nguy cơ làm giảm độ tin cậy của mối ghép.

Dưới tác động của rung động cơ học kéo dài, những điểm yếu vi mô này dễ trở thành nơi khởi phát các vết nứt, đe dọa tính toàn vẹn của chi tiết.

Chính vì vậy, tiêu chuẩn chế tạo linh kiện hàng không không chỉ dừng lại ở việc gia công cơ khí với độ chính xác cao. Các nhà sản xuất còn phải kiểm soát nghiêm ngặt mọi yếu tố môi trường trong suốt quá trình hàn nối.

Sự kết hợp giữa độ chính xác của chi tiết đầu vào và môi trường hàn không tạp chất giúp tạo ra các mối liên kết đồng nhất, đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật khắt khe về khả năng chịu lực.

Mắt xích quan trọng trong chuỗi lắp ráp tại Irkutsk

Việc ứng dụng buồng hàn kiểm soát khí quyển chỉ là một phần trong chuỗi quy trình sản xuất quy mô lớn của chương trình máy bay MS-21. Để hoàn thiện một chiếc máy bay hoàn chỉnh, hàng loạt cụm tổng thành và chi tiết cấu thành được chế tạo tại nhiều nhà máy, cơ sở công nghiệp nằm ở các khu vực khác nhau trên khắp nước Nga trước khi tập kết về điểm lắp ráp chính.

Tại Nhà máy Hàng không Irkutsk, các kỹ sư đảm nhận những công đoạn mang tính nền tảng của quá trình hình thành máy bay. Các công việc chính bao gồm chế tạo khung thân, ghép nối các khoang lớn của máy bay, lắp đặt hệ thống cánh và bộ phận hạ cánh. Sau khi hoàn tất các bước lắp ghép cấu trúc cơ bản này, máy bay mới được chuyển sang dây chuyền lắp ráp hoàn thiện cuối cùng.

Ảnh: Aviation21

Toàn bộ quá trình này vận hành theo một kỷ luật kỹ thuật chặt chẽ, trong đó mỗi thao tác công nghệ đều phải tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu được quy định trong tài liệu thiết kế.

Từ việc kiểm soát bầu khí quyển trong từng buồng hàn linh kiện cho đến khâu ghép nối các phân đoạn thân máy bay khổng lồ, mọi bước đi đều được giám sát đồng bộ nhằm đảm bảo chiếc MS-21 đạt được độ an toàn và chất lượng vận hành cao nhất khi xuất xưởng.

Giá trị của sự chuẩn hóa trong công nghiệp hàng không

Câu chuyện về những buồng hàn kiểm soát khí quyển tại Irkutsk cho thấy mức độ phức tạp và tính kỷ luật cao trong ngành công nghiệp chế tạo máy bay hiện đại. Khi mọi chi tiết đều hoạt động ở ngưỡng giới hạn của vật liệu, việc loại bỏ các yếu tố gây nhiễu từ môi trường tự nhiên như oxy hay tạp chất không khí trở thành điều kiện tiên quyết để bảo toàn chất lượng sản phẩm.

Sự đầu tư vào các công đoạn gia công chuyên sâu và việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật từ cấp độ vi mô không chỉ giúp nâng cao độ bền cho từng linh kiện của MS-21, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho tính đồng bộ của toàn bộ dây chuyền sản xuất hàng không.