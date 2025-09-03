Bí mật công nghệ đằng sau những cảnh quay "đẹp rụng rời" lễ diễu binh A80

Đúng

Đáp án: B. Chuyển mượt mà từ góc quay thấp sang góc quay cao trong cùng một cú máy

Giải thích: Trinity cho phép chuyển đổi mượt mà từ góc máy thấp (low mode) sang góc máy cao (high mode) trong cùng một cảnh quay, mang đến những thước phim liền mạch, ấn tượng mà các hệ thống khác khó thực hiện.