HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bí mật công nghệ đằng sau những cảnh quay "đẹp rụng rời" lễ diễu binh A80

N.D |

Bạn đã trầm trồ trước những cảnh quay mượt mà như mơ trong lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 chưa?

Hãy thử sức với 5 câu hỏi siêu vui này để khám phá bí mật hậu trường nhé! Đáp án chuẩn xác, nhưng phong cách thì "chất như nước cất"! 

CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ

  1. Siêu thiết bị nào giúp nhà quay phim Lê Bảo Hân tạo ra những cảnh quay mượt mà như đang "lướt trên mây"?

    Bí mật công nghệ đằng sau những cảnh quay "đẹp rụng rời" lễ diễu binh A80 - Ảnh 1.

  2. Anh Lê Bảo Hân trông như "người hùng công nghệ" khi quay phim vì điều gì?

    Bí mật công nghệ đằng sau những cảnh quay "đẹp rụng rời" lễ diễu binh A80 - Ảnh 2.

  3. Trinity – "siêu phẩm lai" giúp Việt Nam bắt kịp thế giới – có gì đặc biệt?

    Bí mật công nghệ đằng sau những cảnh quay "đẹp rụng rời" lễ diễu binh A80 - Ảnh 3.

  4. Nhờ Trinity, anh Hân có thể làm gì mà các thiết bị khác "bó tay"?

    Bí mật công nghệ đằng sau những cảnh quay "đẹp rụng rời" lễ diễu binh A80 - Ảnh 4.

  5. Steadicam và Trinity giúp quay được những cảnh "đỉnh của chóp" nào?

    Bí mật công nghệ đằng sau những cảnh quay "đẹp rụng rời" lễ diễu binh A80 - Ảnh 5.

Chúc mừng bạn đã hoàn thành quiz! Bạn có thấy những cảnh quay trong lễ diễu binh A80 "đỉnh cao" hơn sau khi biết bí mật hậu trường không? 😎 Nếu thấy thú vị hãy chia sẻ với bạn bè nhé!


