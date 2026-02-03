Bí mật bị phơi bày: Hàng loạt 'cá mập' đứng sau đã âm thầm rút tiền trước khi cú sập khiến thị trường vàng, bạc chao đảo

Thị trường kim loại quý toàn cầu vừa trải qua một cơn biến động lớn khi giá vàng và bạc đồng loạt giảm sâu từ đỉnh kỷ lục. Dữ liệu giao dịch cho thấy các quỹ đầu cơ đã âm thầm giảm tỷ trọng nắm giữ trước khi thị trường “sụp đổ”, khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ và lo lắng.

Đầu tuần này, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.829 USD/ounce, đánh dấu mức giảm hơn 10% so với đỉnh trên 5.500 USD vừa thiết lập tuần trước. Trong khi đó, bạc – từng vượt hơn 121 USD/ounce, cũng chỉ còn giao dịch ở khoảng 83,40 USD, thấp hơn hơn 30% so với mức đỉnh.

Theo báo cáo Commitments of Traders (COT), một tài liệu tổng hợp dữ liệu vị thế nhà đầu tư trên sàn giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ, các quỹ đầu cơ đã bắt đầu giảm vị thế mua đối với các hợp đồng kim loại quý từ trước khi giá lao dốc. Điều này thể hiện dòng vốn đang rút khỏi vàng, bạc và cả bạch kim khi độ biến động tăng vọt.

Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hoá tại Saxo Bank, nhận xét xu hướng di chuyển vốn sang các thị trường khác như năng lượng, đặc biệt là dầu thô, phản ánh sự thay đổi kỳ vọng của giới đầu tư. Giá dầu thô WTI của Mỹ hiện giao dịch quanh 62 USD/thùng, tăng khoảng 8% từ đầu năm, nhờ lo ngại về gián đoạn nguồn cung do các xung đột địa chính trị và thời tiết khắc nghiệt.

Trong khi đó, vị thế mua ròng bạc rơi xuống mức thấp nhất trong 2 năm, cho thấy các quỹ đã giảm bớt khoản đặt cược vào kim loại này.

Hansen cho rằng chính xu hướng rút lui này tạo ra cơ hội lớn cho các quỹ quay lại nếu độ biến động hạ nhiệt và xu hướng kỹ thuật trở nên tích cực hơn, nhưng diễn biến đó có thể mất thời gian sau cú sập mạnh cuối tuần vừa rồi.

Dù cả hai kim loại quý đều giảm, bạc, thường biến động mạnh hơn vàng, lại rơi sâu hơn hẳn. Các nhà phân tích cho rằng điều này đến từ cơ chế giao dịch và tâm lý đầu cơ. Đà tăng nóng vừa qua chủ yếu do hoạt động giao dịch ngắn hạn và kỳ vọng giá tiếp tục tăng trong ngắn hạn, chứ không phải dòng vốn đầu tư dài hạn.

Jeffrey Christian, chuyên gia phân tích hàng hoá kỳ cựu, chỉ ra rằng đợt tăng giá mạnh của tháng 12 và đầu tháng 1 trước đây không do nhà đầu tư mua kim loại vật chất để nắm giữ lâu dài, mà đa phần là đặt cược vào hợp đồng tương lai và công cụ tài chính khác. Khi tâm lý thị trường xoay chiều, các vị thế này dễ bị thanh lý, tạo ra hiệu ứng giảm giá sâu hơn cả mức mong đợi.

Một yếu tố quan trọng góp phần đẩy kim loại quý xuống là thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed mới, khiến đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về nới lỏng tiền tệ giảm bớt. Chiến lược tiền tệ mới này khiến các tài sản không có lợi suất như vàng và bạc kém hấp dẫn hơn trong mắt nhiều nhà đầu tư.

Không chỉ vậy, khi biến động tăng cao, những công cụ tài chính như hợp đồng tương lai, quyền chọn và các quỹ ETF chịu sức ép thanh khoản lớn. Đà bán tháo lan rộng nhanh chóng khi nhiều tổ chức buộc phải cắt vị thế để giảm rủi ro, khiến giá giảm sâu hơn nữa.

