Ngày 29/10, thông tin từ Điện lực Quảng Bình cho biết, một cán bộ công tác tại đơn vị đã phát hiện, cứu sống một người dân bị lật đò khi đang chèo giữa dòng nước lũ và may mắn bám được vào cột điện.

Theo đó, chiều 28/10, ông Trương Văn Duy (58 tuổi, trú Xuân Hồi, Xuân Thủy) sử dụng đò đi từ Xuân Hồi đến xã Mai Thủy để mua xăng.

Hình ảnh ông Duy bám trên cột điện được người dân ghi lại.

Tuy nhiên, giữa đường, do nước lớn, gió mạnh khiến đò bị lật. Ông Duy cố gắng bơi và bám được vào cột điện gần đó.

Giữa mênh mông biển nước, không người qua lại, ông Duy cố bám trụ từ 17h30 ngày 28/10 cho đến sáng hôm sau.

Rất may, khoảng 5h30 ngày 29/10, anh Lê Văn Thắng, Trưởng phòng Kinh doanh Điện lực Lệ Thủy cùng một số người trên đường chèo đò đi làm thì phát hiện, kịp thời ứng cứu.

Do bám trụ giữa mưa lũ, ông Duy bị ngấm lạnh, chân tay tím tái nên ngay sau đó mọi người nhanh chóng đưa ông về trụ sở Điện lực Lệ Thủy chăm sóc sức khỏe.

Ông Duy được cứu sau 12h bám trụ trên cột điện. (Ảnh: Điện lực Quảng Bình)

Vùng Lệ Thủy (Quảng Bình) nước lũ dâng cao gần chạm nóc nhà cấp 4, chỉ còn cách đỉnh lũ lịch sử năm 2020 khoảng hơn 50cm và hiện vẫn còn mưa, nước tiếp tục dâng.

Toàn tỉnh Quảng Bình có trên 17.000 hộ dân bị ngập do mưa lũ thì huyện Lệ Thủy chiếm đến trên 12.000 hộ.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 28/10 đến ngày 30/10, ở khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 80-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h). Do đó, nước lũ ở huyện Lệ Thủy có thể vẫn tiếp tục dâng cao.