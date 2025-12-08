



Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế tăng ga hất văng CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy ở Thái Nguyên.

Ngày 8/12, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ N.V.M (SN 1980, trú tại xóm An Long, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 19h20 ngày 7/12, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đại Từ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Khi tổ công tác yêu cầu và ra hiệu lệnh dừng ô tô con BKS 20A-742.xx để kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không chấp hành mà lập tức đánh lái, quay đầu bỏ chạy, hất văng một cán bộ CSGT lên nắp capo, rồi phóng xe với tốc độ cao hướng về xã Vạn Phú- Đại Phúc.

Tổ công tác lập tức truy đuổi và khống chế được chiếc xe ô tô sau khoảng 300 m.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác xác định tài xế là N.V.M, (SN 1980, trú tại xóm An Long, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,356 mg/lít khí thở, đồng thời có hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tỉnh này cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Ngày 26/10/2025, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên làm nhiệm vụ trên tuyến tỉnh lộ 261 (đoạn km45+800) ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe máy BKS 20D1-236.xx do chị Dương Thị Hồng X. (29 tuổi, trú xã Tràng Xá, Thái Nguyên) cầm lái.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, người này tăng ga lái xe chạy vào sân nhà dân ven đường. Tại đây, chị X. nhiều lần viện cớ, không hợp tác đo nồng độ cồn, rồi hất thiết bị đo nồng độ cồn của cảnh sát giao thông xuống đất.

Sau khi tổ công tác kiên quyết yêu cầu kiểm tra, kết quả cho thấy chị X. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,738 mg/lít khí thở, gần gấp đôi mức vi phạm kịch khung theo quy định tại Nghị định 168.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với chị X. Theo quy định, hành vi này bị phạt tiền 8-10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng.

Công an địa phương đang tiếp tục làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh, cản trở lực lượng thi hành công vụ để xử lý nghiêm.