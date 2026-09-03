Bị kiểm tra nồng độ cồn, nam thanh niên bật khóc giữa đường, xin CSGT bỏ qua: Cái kết

Thay vì chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, nam thanh niên liên tục khóc lóc xin tổ công tác bỏ qua. Nhưng người dân chứng kiến xung quanh đều không đồng tình với hành vi này.

Tối 1/9, trong quá trình làm nhiệm vụ trên một tuyến đường nội phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã dừng xe máy do anh Phạm C.D.H. (SN 2007, trú tại phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.

Thay vì chấp hành yêu cầu kiểm tra, nam thanh niên liên tục khóc và xin tổ công tác bỏ qua. Tuy nhiên, những người có mặt xung quanh không lên tiếng ủng hộ việc bỏ qua hành vi vi phạm. Tổ công tác CSGT nhiều lần giải thích và yêu cầu anh H. chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Dù vậy, nam thanh niên vẫn không thực hiện. Trước hành vi trên, tổ công tác đã lập biên bản đối với anh H. về hành vi “không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ”.

(Ảnh cắt từ clip)

Với hành vi này, người điều khiển mô tô có thể bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Từ một cuộc vui với rượu bia, đến khi đối diện với tổ công tác CSGT, nam thanh niên phải đối mặt với mức xử lý nghiêm khắc do không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Qua sự việc, CSGT Bắc Ninh khuyến cáo, việc không kiểm tra không đồng nghĩa với việc không bị xử lý. Từ chối, chống đối hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn không phải là cách để tránh bị xử phạt, mà còn có thể phải đối diện với chế tài rất nghiêm khắc.

CSGT Bắc Ninh cũng khuyến cáo người dân không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, tránh để một cuộc vui kết thúc bằng nước mắt, tiền phạt và nhiều tháng phải nhìn chiếc xe nằm im.

(Nguồn: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh)