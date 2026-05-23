Bi kịch tại gia tộc sáng lập Mango: Con trai nghi giết cha vì mâu thuẫn thừa kế, thương hiệu 40 năm tuổi điêu đứng vì Uniqlo, Shein

Cái chết của nhà sáng lập đế chế thời trang Mango, tỷ phú Isak Andic, ban đầu được kết luận là tai nạn do leo núi. Tuy nhiên, quyết định dỡ bỏ lệnh bảo mật thông tin của thẩm phán tuần này đã gây chấn động dư luận: con trai trưởng của Andic hiện là nghi phạm chính.

Đó là một buổi trưa đông dịu mát ngày 14 tháng 12 năm 2024, ông Isak Andic dừng chân để chụp ảnh phong cảnh từ một đỉnh núi ngoại ô Barcelona. Jonathan Andic, con trai cả và là người duy nhất đồng hành cùng vị tỷ phú ngày hôm đó, khai với cảnh sát rằng anh ta đã đi trước một đoạn và đứng cách cha vài mét, ngoài tầm mắt của ông.

Ngay sau đó, Jonathan “nghe thấy tiếng đá lở”. Khi quay lại, anh “nhìn thấy cha lăn nhào qua bụi rậm”.

Isak Andic - người đàn ông đứng sau chuỗi thời trang toàn cầu - rơi xuống vực sâu. Người con trai thuật lại đã “nghe thấy một tiếng va đập lớn và tiếng rên rỉ của cha mình”.

Nghi phạm giết cha﻿

Vụ tai nạn trên ngọn núi Montserrat đã cướp đi sinh mạng của một trong những người đàn ông giàu nhất ngành thời trang. Isak Andic, người sinh ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và chuyển đến Tây Ban Nha vào thập niên 1970, đã để lại khối tài sản trị giá 4,5 tỷ USD - một trong những gia sản lớn nhất vùng Catalonia.

Hình ảnh Jonathan bị áp giải đến tòa án trong tình trạng còng tay đã làm rúng động giới tinh hoa kinh doanh tại Barcelona - nơi vốn luôn quay cuồng với những cuộc cạnh tranh và âm mưu ngầm. Dù gia đình Andic ra sức khẳng định Jonathan vô tội và tuyên bố không có bằng chứng hợp pháp nào chống lại anh ta, nhưng lệnh của Thẩm phán Raquel Nieto Galván đã vén màn một câu chuyện đầy hận thù giữa hai cha con vì tiền bạc.

Theo Thẩm phán Galván, mối quan hệ giữa hai người đã xấu đi đáng kể sau giai đoạn quản lý thua lỗ của Jonathan tại Mango, lòng tham thừa kế và những hành vi thao túng tâm lý của anh ta đối với người cha quá cố.

Một nhân sự từng được cả hai cha con phỏng vấn vài năm trước chia sẻ: “Họ là hai con người hoàn toàn khác biệt. Ông Isak rất tử tế, thân thiện. Ngược lại, Jonathan ngạo mạn, kiêu căng và khá tự phụ”. Sau cái chết của cha, Jonathan và hai em gái thừa kế 95% cổ phần Mango, 5% còn lại thuộc về Giám đốc điều hành Toni Ruiz.

Giới thượng lưu Barcelona không lạ gì lối sống xa hoa của Jonathan. Vợ anh ta, một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (influencer) với tài khoản Paula Nata, luôn ngập tràn hình ảnh về những bãi biển Balearic, những chuyến du ngoạn trên du thuyền và những bộ trang phục hàng hiệu đắt đỏ.

Luật sư của Jonathan, ông Cristóbal Martell, ra sức bác bỏ cáo buộc: “Giả thuyết giết người là vô căn cứ. Trên hết, nó bôi nhọ một người vô tội”. Sau khi bị bắt giữ, Jonathan đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh lên tới 1 triệu Euro.

Tuy nhiên, Thẩm phán Galván đã chỉ ra hàng loạt mâu thuẫn trong lời khai của nghi phạm về chuyến leo núi định mệnh. Jonathan khai cha mình dừng lại để chụp ảnh, nhưng khi thi thể của ông Isak được tìm thấy, điện thoại vẫn nằm nguyên trong túi quần trước và không hề có bất kỳ bức ảnh nào được chụp tại vị trí cuối cùng ông đứng.

Về định vị phương tiện, Jonathan nói mới chỉ đi cung đường này khoảng hai tuần trước đó, nhưng dữ liệu lại cho thấy người đàn ông này đã lái xe đến khu vực ba lần chỉ trong vòng một tuần trước khi vụ án xảy ra.

Ngoài ra, chiếc điện thoại cá nhân của Jonathan cũng biến mất một cách bí ẩn. Thư ký của anh ta khai rằng nó bị mất cắp trong chuyến đi kéo dài ba ngày tới Ecuador vào tháng 3 năm 2025. Thẩm phán Galván lưu ý, thời điểm này trùng khớp với lúc truyền thông đưa tin cơ quan điều tra quyết định lật lại hồ sơ cái chết của ông Isak.

Bi kịch gia tộc

Nguồn cơn của sự rạn nứt bắt đầu từ chính việc điều hành tập đoàn gia đình. Năm 2014, Jonathan được cha bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch điều hành và được quy hoạch để tiếp quản chiếc ghế CEO.

Tuy nhiên, dưới sự chèo lái của Jonathan, Mango bước vào một kế hoạch mở rộng sai lầm khi cải tạo ồ ạt các cửa hàng cũ, mở chuỗi cửa hàng lớn cỡ đại và ra mắt quá nhiều dòng sản phẩm mới. Ông Toni Ruiz (khi đó là Giám đốc tài chính) từng thừa nhận với tờ Financial Times: “Bộ sưu tập mất đi tính gắn kết tổng thể và chúng tôi đã đánh mất DNA định hình nên thương hiệu”. Hậu quả là Mango gánh khoản nợ hơn 600 triệu Euro vào năm 2016 và thua lỗ hơn 100 triệu Euro trong giai đoạn 2016-2018.

Tỷ phú Isak Andic và con trai trưởng

Trong bối cảnh Zara và Uniqlo phân chia thế giới bằng hai chiến lược đối lập nhưng cực đoan - một bên là “thời trang siêu nhanh” (Ultra-fast fashion), một bên là “trang phục cơ bản chất lượng cao” (LifeWear) - Mango rơi vào thế kẹt của một kẻ đứng giữa. Sự bành trướng của hai gã khổng lồ này đã bóp nghẹt không gian sinh tồn của thương hiệu xứ Catalonia, buộc Mango phải đối mặt với những bài toán sống còn về chuỗi cung ứng và định vị thương hiệu.

Về mặt định vị, Mango không có một bản sắc đủ sắc bén để cạnh tranh. Nếu người tiêu dùng muốn tìm những thiết kế thời thượng, bắt trend nhất, họ chọn Zara. Nếu họ muốn tìm những chiếc áo phao, áo giữ nhiệt bền bỉ qua năm tháng, họ đến Uniqlo. Mango, dù cố gắng hướng tới hình ảnh thanh lịch, cao cấp hơn (premium) với mức giá nhỉnh hơn, lại dễ dàng bị thay thế.

Việc thiếu hụt một “DNA” độc quyền công nghệ như nguồn vải Heattech của Uniqlo khiến Mango dễ bị tổn thương trước xu hướng thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng toàn cầu. Giờ đây, khi phải vừa giải quyết cuộc khủng hoảng cấu trúc nội bộ, vừa đối mặt với sự vươn lên của các thế lực thương mại điện tử thế hệ mới như Shein, hành trình tìm lại hào quang của Mango trong kỷ nguyên bị thống trị bởi các đại gia bán lẻ được cho là càng trở nên mờ mịt.

Trước cuộc khủng hoảng gia đình và sự nghiệp của con trai, ông Isak buộc phải quay lại nắm quyền, gạt Jonathan sang một bên và bổ nhiệm ông Ruiz làm Tổng giám đốc vào năm 2018 để cứu vãn tình hình. Doanh nghiệp lập tức có lãi trở lại và ông Ruiz được thăng chức CEO vào năm 2020.

Jonathan bị đẩy về lại vị trí điều hành mảng thời trang nam (Mango Man). Dù vẫn giữ một ghế trong hội đồng quản trị, anh ta luôn trong trạng thái đối đầu với cha mình. Thẩm phán Galván viết, Jonathan bị “ám ảnh” bởi tiền bạc và muốn đảm bảo một khoản thừa kế sớm. Trong các tin nhắn riêng tư, anh ta liên tục bộc lộ “sự căm ghét, phẫn uất, những suy nghĩ về cái chết và đổ lỗi cho người cha về hoàn cảnh của mình”.

Bước ngoặt xảy ra vào giữa năm 2024, khi Jonathan biết được ý định của ông Isak về việc chuyển một phần tài sản khổng lồ vào một quỹ từ thiện tư nhân. Thái độ của người con trai ngay lập tức thay đổi 180 độ. Anh ta chủ động xuống nước nhằm xoa dịu căng thẳng và đề xuất một chuyến leo núi chỉ có hai cha con.

“Người cha, trong nỗ lực hàn gắn tình cảm với con trai, đã đồng ý tham gia chuyến đi do con mình lên kế hoạch”, Thẩm phán Galván đúc kết trong văn bản của tòa án. “Để rồi cuối cùng, ông bước vào cái bẫy chết chóc”.

Theo: Financial Times, Reuters