Bi kịch phía sau câu chuyện 1 bà mẹ GIẢ CHẾT suốt 13 năm!

Bạn nghĩ sao về việc người mẹ "giả chết" suốt 13 năm để khích lệ con gái?

Tấm lòng cha mẹ thật đáng trân trọng, để con cái thành tài, họ không ngần ngại tung ra mọi chiêu thức! Người thì ép con đọc cả ngàn cuốn sách trước 3 tuổi, người thì để đứa trẻ 5 tuổi tập lái máy bay... Những phương pháp giáo dục này nghe qua đã thấy khó tin! Thế nhưng, còn có chuyện ly kỳ hơn thế.

Trước đây tại Thẩm Dương (Trung Quốc), có một người mẹ đã nghĩ ra "quái chiêu": Để rèn tính tự lập cho con, khi cô bé mới học lớp 4, bà đã cảnh báo: "Ta không phải mẹ ruột của con". Người mẹ này đã "giả chết" suốt 13 năm, quả thực là "dụng công khổ cực".

Để kích thích con gái học tập, khi cô bé học lớp 4, người mẹ đột ngột tuyên bố: "Mẹ con chết rồi, ta không phải mẹ ruột của con. Ta chỉ chu cấp cho con đi học, đến tận đại học, sau này đừng mong dựa dẫm vào ta!". Cô con gái không tin, gượng cười: "Mẹ, mẹ đang đùa con đúng không?". Người mẹ nghiêm mặt đáp: "Là thật, không đùa chút nào!".

Dưới sự khẳng định nhiều lần của mẹ, cô con gái như biến thành một người khác: học hành khổ cực, chịu khó chịu thương, thành tích thăng tiến vượt bậc. Từ một học sinh khá, cô bé vươn lên top 5 của lớp, sự kiêu kỳ tiểu thư biến mất, thay vào đó là vẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn.

Cứ thế hơn mười năm trôi qua, cô gái đỗ vào trường đại học lý tưởng, liên tục nhận học bổng. Sau khi tốt nghiệp, cô được một công ty phần mềm lớn ở Thượng Hải tuyển dụng. 13 năm sau, cô đã thành đạt và cực kỳ tự lập.

Có lẽ một số người sẽ đồng tình với sự lừa dối "thiện chí" này vì nó giúp đứa trẻ đạt được cái gọi là "thành công". Nhưng với cac chuyên gia, cách làm này quá cực đoan và tàn nhẫn. Bà mẹ đã phá hủy cảm giác an toàn và lòng tin của đứa trẻ vào thế giới. Sự "trưởng thành sau một đêm" đó thực chất chỉ là nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. Trong thâm tâm cô bé, mẹ ruột đã "chết", còn người mẹ trước mắt có thể vứt bỏ mình bất cứ lúc nào.

Thế nhưng người mẹ vẫn nói: "Có thể có người không đồng tình, nhưng nếu lúc đó tôi không khích tướng như vậy, con bé sẽ mãn nguyện với hoàn cảnh gia đình hiện tại, không biết tiến thủ và không có tiền đồ như bây giờ".

Bị lừa suốt 13 năm, con gái chỉ thông báo cho bố mẹ một ngày trước khi cưới!

Điểm may mắn duy nhất trong toàn bộ câu chuyện là cô con gái đã ép mình đi trên con đường tự lập, gặt hái cả sự nghiệp lẫn học vấn. Nhưng nếu đứng ở góc độ của người con, tình mẫu tử là thứ không gì thay thế được. Những lời nói dối năm xưa chắc chắn là một vết sẹo sâu hoắm.

Trong cuộc phỏng vấn, người mẹ không hề có ý hối hận mà còn đắc thắng về "quái chiêu" của mình. Nhưng kịch bản trớ trêu đã xảy ra: Cô con gái hiểu chuyện, thành đạt ấy chỉ thông báo cho bố mẹ đúng một ngày trước khi kết hôn.

Người mẹ không biết rằng, dưới lời nói dối kéo dài 13 năm, lòng tin của con gái đã sụp đổ hoàn toàn. Sự rạn nứt giữa hai mẹ con giờ đây rất khó để hàn gắn. Cha mẹ nhân danh tình yêu để "bắt cóc" tuổi thơ của con, nhưng tuổi thơ vốn ngắn ngủi, điều quan trọng nhất là xây dựng cảm giác an toàn để trẻ tự tin khám phá thế giới.

Nuôi dạy một đứa trẻ ưu tú chỉ cần đủ cảm giác an toàn!

Nhà tâm lý học Alfred Adler nói: "Công việc quan trọng nhất của người mẹ là khiến trẻ cảm thấy bà là một người đáng tin cậy, sau đó mở rộng niềm tin đó ra thế giới xung quanh".

Hãy nhìn vào câu chuyện của Chiêm Thanh Vân, nữ học giả nổi tiếng của Trung Quốc. Hồi tiểu học, cô từng là học sinh kém khiến giáo viên đau đầu. Mẹ cô đã chuyển trường cho con 6 lần để tìm môi trường tốt hơn. Có giáo viên từng mắng cô là "đồ lợn ngốc", nói cô không đỗ nổi cấp 3.

Nhưng mẹ cô luôn tự tin bảo: "Đừng vội, mẹ đã xem quẻ rồi. Đến lớp 4 con sẽ thành học sinh giỏi". Đến lớp 4 vẫn chưa thấy gì, mẹ lại cười nói: "Mẹ xem lại rồi, thời điểm con tỏa sáng là năm lớp 8!". Cuối cùng, lời dự đoán của mẹ đã thành sự thật. Chính sự khích lệ và cảm giác an toàn từ mẹ đã giúp Chiêm Thanh Vân có nội lực mạnh mẽ để đỗ vào Đại học Trung văn Hồng Kông và trở nên ưu tú.

Nhà tâm lý học Maslow cho rằng: Cảm giác an toàn là nền tảng của sức khỏe tâm lý. Cảm giác an toàn ban đầu của trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ.

Hãy nhìn cách Vương Phi và Lý Á Bằng nuôi dạy Lý Yên, cô bé sinh ra đã bị hở hàm ếch. Thay vì lo sợ con bị tổn thương bởi mạng xã hội, họ chọn cùng con đối mặt. Vương Phi nói: "Thái độ của cha mẹ rất quan trọng, tôi thấy con bé rất đẹp". Sự thấu hiểu và ủng hộ đó đã giúp Lý Yên trưởng thành đầy tự tin.