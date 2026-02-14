Bi kịch mất 10 cây vàng của Trường Giang

Dàn diễn viên được Trường Giang chọn mặt gửi vàng

Tối 13/2, bộ phim Nhà ba tôi một phòng ra mắt truyền thông. Trường Giang xuất hiện với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất đồng thời đảm nhận vai chính. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại điện ảnh của anh sau 5 năm.

Ở phần giao lưu, Trường Giang cho biết anh dành nhiều thời gian chuẩn bị cho dự án, từ khâu kịch bản đến sản xuất. “Tôi mong đây là bộ phim dành cho gia đình dịp Tết”, anh nói. Nam nghệ sĩ cũng cho biết mong muốn quy tụ các đồng nghiệp thân thiết từ chương trình 2 ngày 1 đêm, cố gắng sắp xếp để đủ 5 thành viên cùng xuất hiện trong phim như dấu ấn kỷ niệm.

Về phía diễn viên, Anh Tú ATus nói vai diễn lần này phù hợp với sở trường hài của anh. Nam diễn viên cho biết nhiều tình huống hài trong phim được xây dựng thêm trong quá trình làm việc với đạo diễn. “Mọi mảng miếng hài trong phim đều nhờ thêm sự chỉ đạo diễn xuất từ anh Giang”, Anh Tú chia sẻ.

Dàn diễn viên chính được Trường Giang chọn mặt gửi vàng trong phim điện ảnh chiếu Tết.

Nữ chính Đoàn Minh Anh cho biết cô có hai trải nghiệm khi làm việc cùng Trường Giang. Cô khó nhận ra Trường Giang trong vai trò diễn viên và khi làm đạo diễn. "Lúc làm đạo diễn, Trường Giang rất nghiêm khắc và khó tính. Nhiều lúc tôi phải khóc trên phim trường", cô chia sẻ tại buổi ra mắt.

Đoàn Minh Anh cho biết thêm cô chờ ngày phim ra rạp để thấy thành quả làm việc của bản thân và ê-kíp trên màn ảnh rộng. Nữ chính 18 tuổi chia sẻ thêm quá trình tham gia dự án giúp cô có thêm kinh nghiệm khi làm việc trong môi trường điện ảnh chuyên nghiệp.

Lê Khánh cho biết cô đồng ý tham gia vì kịch bản mang màu sắc gia đình và vì mối quan hệ quen biết với các đồng nghiệp trong đoàn. Nữ diễn viên cho rằng làm việc cùng những gương mặt thân thiết giúp quá trình quay thuận lợi hơn.

Được Trường Giang chọn mặt gửi vàng mùa phim Tết, Như Vân đảm nhận vai có nhiều phân đoạn tâm lý. Cô cho rằng đây là lần đầu được đứng trước ống kính với nhân vật đòi hỏi chiều sâu cảm xúc. “Tôi biết ơn anh Giang vì đã tin tưởng trao cơ hội và luôn kiên nhẫn hướng dẫn tôi trong từng phân đoạn”, cô nói, đồng thời cho biết bản thân gặp không ít áp lực khi chuyển từ lĩnh vực người mẫu sang diễn xuất điện ảnh.

Câu chuyện mất 10 cây vàng

Nhà ba tôi một phòng kể về ông Thạch (Trường Giang) và con gái Minh Anh. Sau khi vợ bỏ đi từ sớm, ông Thạch một mình nuôi con khôn lớn trong căn nhà nhỏ chỉ có một phòng. Phòng ngủ của cả hai là vách ngăn dựng lên tạm bợ. Cuộc sống của hai cha con xoay quanh những va chạm đời thường, khác biệt thế hệ và nỗi lo cơm áo.

Biến cố xảy ra khi Minh Anh có cơ hội du học Anh và cần một khoản tiền lớn. Trong lúc tìm cách xoay xở, ông Thạch mở két sắt thì bàng hoàng phát hiện 10 cây vàng tích cóp bấy lâu đã biến mất. Sự việc khiến những người xung quanh cho rằng ông có dấu hiệu mất trí nhớ, thậm chí nghi ngờ chưa từng tồn tại số vàng nào.

Câu chuyện “mất 10 cây vàng” trở thành nút thắt ở cuối phim. Đến cuối tác phẩm, khán giả mới biết thực chất số vàng đó. Chi tiết này làm rõ lựa chọn và tâm lý của người cha trong hoàn cảnh phải tính toán tương lai của con gái.

Nhiều nghệ sĩ đến ủng hộ Trường Giang, chú ý nhất là sự xuất hiện của Jack (trái). Đây cũng là lần hiếm hoi Nhã Phương đến sự kiện sau khi sinh con thứ ba.

Theo thông tin từ ê-kíp, phim lựa chọn nhịp kể chậm, tập trung vào mối quan hệ cha con giữa ông Thạch và bé An, khai thác những va chạm thế hệ trong đời sống thường nhật. Bối cảnh phim kết hợp không gian chung cư cũ, nghề làm mắm truyền thống với những yếu tố đương đại như thiết kế thời trang, âm nhạc và bộ môn pickleball.

Là một trong những dự án phim Tết nhận được sự chú ý, thảm đỏ buổi công chiếu Nhà ba tôi một phòng ghi nhận sự xuất hiện của đông đảo nghệ sĩ.

Nhiều gương mặt quen thuộc đến chúc mừng Trường Giang như Hồng Ánh, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Lâm Vỹ Dạ, Diệu Nhi, Trương Quỳnh Anh, Midu, Mie, Ngọc Thanh Tâm, Minh Tú, Song Luân, Ngô Kiến Huy, Gil Lê, Mạc Văn Khoa, Khả Như, Liên Bỉnh Phát, Chế Nguyễn Quỳnh Châu…

Khoảnh khắc thu hút sự chú ý là khi Trường Giang và Nhã Phương xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ. Đây cũng là lần hiếm hoi Nhã Phương xuất hiện trước công chúng sau khi sinh con thứ ba.

Dàn thành viên 2 ngày 1 đêm cũng có mặt để ủng hộ đồng nghiệp. Hieuthuhai xuất hiện cùng các thành viên GERNANG gồm Hurrykng, Negav và Manbo. Ca sĩ Jack (J97) - đảm nhận vai trò hát nhạc phim - cũng đến chúc mừng Trường Giang ra mắt phim điện ảnh chiếu Tết.

Ngoài bộ phim tình cảm cha con của Trường Giang, Tết Bính Ngọ là mùa phim Tết sôi động nhất với bốn dự án khai màn đúng Mùng 1 Tết gồm Thỏ ơi (Trấn Thành), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Mùi phở của đạo diễn Minh Beta.