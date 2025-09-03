Bi kịch gây sốc: Vợ hot girl của "sao nam hàng tuyển" bị thủ lĩnh dị giáo tẩy não, xâm hại

Vào Lễ Tình nhân (14/2) năm nay, cựu vận động viên bơi lội kiêm diễn viên Phương Lực Thân đã thông báo kết hôn với hot girl, người mẫu Maple Yip (tên tiếng Trung: Diệp Huyên, tiếng Hàn: Jeong Soo Jeong). Đến tháng 6 năm nay, cặp đôi hạnh phúc thông báo sắp lên chức cha mẹ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không yên ả vì quá khứ của Maple Yip liên tục bị đàm tiếu. Theo đó, Maple Yip từng là nạn nhân của 1 tổ chức tà giáo. Năm 2023, Maple Yip đã dũng cảm lên truyền thông phơi bày tội ác của thủ lĩnh Jung Myung Seok và kể lại chuỗi ngày bi kịch bị xâm hại của mình.

Trước việc bị bàn tán về đời tư, Maple Yip đã quyết định phát hành tự truyện kể lại việc cô sa chân vào tổ chức dị giáo, bị thao túng và làm nhục trong 1 thời gian dài. Hot girl này chia sẻ cô muốn câu chuyện bất hạnh của cuộc đời mình sẽ trở thành lời cảnh báo cho các cô gái trẻ để tránh việc họ rơi vào tay những kẻ xấu và trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy ám ảnh với những tổn thương cả đời chẳng thể xóa nhòa. Nam diễn viên Phương Lực Thân chia sẻ anh biết rõ quá khứ của vợ. Nam diễn viên cảm thông, ngưỡng mộ sự dũng cảm và khích lệ bà xã đấu tranh cho sự thật. Phương Lực Thân từng hộ tống Maple Yip sang Hàn Quốc khi cô quyết định ra tòa làm chứng chống lại thủ lĩnh Jung Myung Seok.

Trong bộ phim tài liệu mang tên In the Name of God: A Holy Betrayal (Nhân Danh Thần Linh: Sự Phản Bội Thiêng Liêng), Maple Yip cho biết cô bị tiếp cận, dẫn dụ và tẩy não bởi nhiều thành viên thuộc bang phái của Jung Myung Seok khi đang là học sinh trung học. Thời điểm đó, do trẻ người non dạ, suy sụp tinh thần vì bị bắt nạt ở trường và bố mẹ không hòa thuận, Maple Yip đã bị thao túng. Cô từng vào tù thăm Jung Myung Seok - kẻ đứng đầu giáo phái JMS, bị kết tội 10 năm vì cưỡng bức 3 người phụ nữ.

Sau khi được thả vào năm 2012, Jung Myung Seok tiếp tục giở trò đồi bại với các nữ tín đồ, trong đó có Maple Yip. Cô cho biết bản thân đã bị xâm hại từ năm 2018 và từng nghĩ đến chuyện tự sát. Đến năm 2021, cô được bạn bè thức tỉnh và đưa trở về cuộc sống thực tại. 1 năm sau, Jeong Myeong Seok bị bắt và hiện vụ án này vẫn trong quá trình xét xử.

Phương Lực Thân sinh năm 1980, từng là tuyển thủ bơi lội giành huy chương ở Olympic trước khi tham gia diễn xuất nhờ diện mạo nam thần. Sau kỳ Thế Vận Hội năm 2000, Phương Lực Thân "lấn sân" sang diễn xuất, gây chú ý trong các dự án như Feel 100%, Song Long Đại Đường, Gia Đình Tôi... Phương Lực Thân được xem là "hàng chất lượng cao", "ngôi sao hàng tuyển" của đài TVB.

Nguồn: KoreaBoo, HK01