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Bị khởi tố sau khi mang giấy đăng ký xe giả đi công chứng thế chấp

Nguyễn Tiến
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Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Tuấn Linh (sinh năm 1995) khi đối tượng này dùng giấy đăng ký xe giả để thế chấp cùng một ô tô cho nhiều người.

Ngày 1/10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tuấn Linh (SN 1995, ngụ phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả để thực hiện giao dịch thế chấp.

Vụ việc được Công an phường Tân Ninh phát hiện sau khi tiếp nhận tin báo từ Văn phòng công chứng Dương Kim Hà.

Bị khởi tố vì sử dụng giấy đăng ký xe giả thế chấp ô tô tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Chiếc Mitsubishi Attrage được Linh sử dụng để thực hiện các giao dịch vay, thế chấp. ﻿Ảnh: Công an phường Tân Ninh

Theo xác minh, tháng 5/2025, Linh mua ô tô Mitsubishi Attrage GLX giá 394 triệu đồng theo hình thức trả góp qua ngân hàng TPBank. Do khoản vay chưa tất toán, giấy đăng ký xe thật được ngân hàng quản lý.

Đến tháng 10/2025, Linh liên hệ một tài khoản trên Facebook đặt làm giấy đăng ký xe giả với giá 3 triệu đồng.

Ngày 6/7/2026, Linh dùng giấy đăng ký xe giả để thế chấp chính chiếc ô tô trên, vay 70 triệu đồng của anh L.B.S với lãi suất thỏa thuận 7 triệu đồng/tháng.

Sau đó, Linh tiếp tục dùng chiếc xe này tìm người cho vay mới 120 triệu đồng. Sáng 29/7, anh N.T.L tin vào giấy tờ mang tên Linh nên chuyển 75 triệu đồng để Linh tất toán khoản vay trước, nhận lại xe và giấy tờ.

Khi Linh cùng anh L. đến Văn phòng công chứng Dương Kim Hà để làm thủ tục thế chấp, công chứng viên phát hiện giấy đăng ký xe có dấu hiệu bất thường nên từ chối công chứng và trình báo Công an phường Tân Ninh.

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nguyễn tuấn linh

tây ninh

Mitsubishi Attrage

giấy đăng ký xe

thế chấp

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