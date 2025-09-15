Bị khách lớn đòi giảm giá 10 USD/thùng dầu, Nga không chịu, tuyên bố sẽ bán bớt cho khách sộp khác

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đề nghị Nga giảm giá sâu hơn đối với các lô dầu giao ngay, tờ EAdaily đưa tin.

Theo đó, các nhà nhập khẩu Ấn Độ muốn nâng chiết khấu giá dầu từ mức 2–3 USD/thùng lên tới 10 USD/thùng do lo ngại rủi ro ngày càng lớn khi mua dầu Nga.

Một số nhà cung cấp Nga cho rằng yêu cầu này là “quá mức” và tuyên bố sẽ chuyển một phần lô hàng giao ngay trong tháng 10 sang Trung Quốc, dẫn tới nguồn cung cho Ấn Độ dự kiến giảm nhẹ.

Theo nguồn tin, xuất khẩu dầu Nga sang Ấn Độ trong tháng 10 dự kiến ở mức 1,4 triệu thùng/ngày, thấp hơn khoảng 200.000 thùng so với tháng 9. Khối lượng cuối cùng sẽ được chốt sau khi các cuộc đàm phán giữa người mua và nhà cung cấp hoàn tất trong 2 tuần tới.

Dù vậy, giá dầu Nga giao sang Ấn Độ tháng 10 gần như chắc chắn vẫn cao hơn giá trần do EU áp đặt. Ngay cả khi giảm 10 USD/thùng, giá dầu vẫn cao hơn mức giá trần 47,6 USD của EU.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục thảo luận về gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, đồng thời gia tăng sức ép với Ấn Độ và Trung Quốc vì mua nhiên liệu của Moscow.

Trước đó, Mỹ đã áp thêm 25% thuế nhập khẩu với hàng hóa Ấn Độ vì New Delhi vẫn mua dầu Nga. Ấn Độ tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước sức ép của Washington.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi EU áp thuế 100% với hàng hóa từ Ấn Độ và Trung Quốc vì liên quan đến dầu Nga, song đến nay Brussels mới chỉ cân nhắc một số biện pháp hạn chế đối với một số nhà máy lọc dầu Trung Quốc.

Kể từ xung đột Ukraine, Ấn Độ nổi lên thành khách hàng mua dầu Nga vận chuyển bằng đường biển lớn nhất. Tuy nhiên, dưới sức ép từ Mỹ, các nhà máy lọc dầu quốc doanh Ấn Độ, chiếm hơn 60% tổng công suất lọc dầu với 5,2 triệu thùng/ngày, đã hạn chế mua do mức chiết khấu thu hẹp. Trong khi đó, các nhà máy tư nhân như Reliance Industries, Nayara Energy và HPCL-Mittal Energy vẫn tiếp tục mua dầu Nga.

Năm ngoái, lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga đạt 92,01 triệu tấn, chiếm 38,1% tổng lượng dầu nhập khẩu – mức cao nhất từ trước đến nay. Năm 2021, khối lượng này chỉ đạt 4,54 triệu tấn (2,1%). Trước đó, Ấn Độ hầu như không mua dầu của Nga, và tỷ trọng của Nga trong tổng lượng dầu nhập khẩu chưa bao giờ vượt quá 2%. Từ năm 2021 – 2023, lượng dầu nhập khẩu đã tăng gần 20 lần, đưa Ấn Độ trở thành nước mua dầu lớn của Nga. Về mặt giá trị, lượng dầu nhập khẩu đã tăng 22,8 lần, từ 2,31 tỷ USD năm 2021 lên 52,72 tỷ USD năm 2024.