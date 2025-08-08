Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác déjà vu, cảm giác đã từng trải qua một sự việc nào đó? Giờ hãy thử tưởng tượng nếu cả ngày của bạn là một khoảnh khắc déjà vu khổng lồ. Rồi ngày mai, ngày kia... cũng vậy, và dường như chỉ có duy nhất bạn nhận ra điều đó.

Liệu bạn có bị điên không? Hay đây là một hiện tượng kỳ lạ của vũ trụ? Làm thế nào để bạn thoát ra khỏi vòng lặp thời gian đó? Và nếu bạn chết, bạn có thức dậy vào sáng hôm sau không?

"Vòng lặp thời gian" có thực sự tồn tại?

Theo thuyết tương đối rộng của Einstein, ba chiều không gian và một chiều thời gian được kết nối với nhau trong một thể liên tục gọi là không-thời gian. Trọng lực có thể bẻ cong không-thời gian này, về mặt lý thuyết, điều này cho phép du hành thời gian trở nên khả thi.

Nếu bạn có thể tiếp cận một hố đen đủ lớn, hoặc một cỗ máy thời gian như xi lanh Tipler, bạn có thể tạo ra một đường cong khép kín theo thời gian. Trong hệ thống này, một hạt có thể quay ngược thời gian về nơi nó bắt đầu.

Trong kịch bản này, việc sống lại cùng một ngày sẽ không còn là điều bất ngờ nữa. Bạn sẽ kiểm soát được thời điểm quay trở lại quá khứ, và một khi bạn chết trong một trong những chuyến du hành đó, bạn sẽ không thức dậy trên giường vào sáng hôm sau. Đó mới là kết thúc thực sự của bạn.

Tuy nhiên, liệu bạn có thể thay đổi quá khứ không? Trớ trêu thay, thứ ngăn cản bạn tạo ra bất kỳ nghịch lý thời gian nào được gọi là Nghịch lý Tiền định. Trong một đường cong thời gian khép kín, khi bạn du hành về quá khứ, bạn luôn là một phần của quá khứ đó. Sự hiện diện của bạn không hề thay đổi bất cứ điều gì cả.

Đồng thời, nếu bạn thấy mình đang sống lại cùng một ngày, có thể ai đó đã đưa bạn vào một cỗ máy thời gian và gửi bạn trở về một ngày nào đó. Trong trường hợp đó, bạn cứ tiếp tục sống cho đến khi ngày hôm đó kết thúc, và ngày hôm sau bạn sẽ sống trong ngày mai.

Mở ra những dòng thời gian mới?

Một giả thuyết khác đáng suy ngẫm hơn là nếu đường cong thời gian khép kín thực chất không hề khép kín? Nếu thay vào đó, một dòng thời gian khác xuất hiện mỗi khi bạn du hành về quá khứ thì sao? Khi đó, bạn sẽ tiếp tục sống trong một vũ trụ khác, và bạn sẽ không thể quay lại vũ trụ ban đầu, trừ khi bạn mở một loại cổng thông tin nào đó đến một thế giới song song.

Những câu hỏi này cho thấy rằng khái niệm về thời gian và sự vận hành của vũ trụ vẫn còn là một bí ẩn lớn đối với các nhà khoa học. Mặc dù chúng ta chưa hiểu đủ về vật lý lượng tử để biết liệu những đường cong thời gian khép kín này có thể tồn tại hay không, nhưng sự tò mò và khám phá của chúng ta về những giới hạn của không-thời gian vẫn đang tiếp tục.

Và có lẽ, câu trả lời cho những câu hỏi "điên rồ" này sẽ không đến từ những bộ phim hay tiểu thuyết, mà từ những khám phá khoa học đột phá trong tương lai.