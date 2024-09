Bị kẻ xấu bắt cóc định xâm hại, bé gái 6 tuổi được đàn khỉ cứu

Một bé gái 6 tuổi ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, thoát khỏi cảnh bị xâm hại nhờ sự can thiệp bất ngờ của một đàn khỉ. Theo Times of India , vụ việc xảy ra tại quận Baghpat. Một người đàn ông không rõ danh tính dụ dỗ bé gái 6 tuổi đang chơi gần nhà đến một tòa nhà bỏ hoang. Khi hắn đang cố gắng lột bỏ quần áo của nạn nhân, một nhóm khỉ hoang dã đột ngột xuất hiện và tấn công người đàn ông dữ dội, buộc hắn phải bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi trở về nhà an toàn, bé gái đã kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình, bao gồm cả chi tiết được đàn khỉ cứu giúp. Người cha chia sẻ với báo chí: "Tên tội phạm đe dọa con gái tôi rằng hắn sẽ giết con bé. Nếu không có sự can thiệp của những con khỉ, con gái tôi có lẽ đã không còn sống sót".

(Ảnh minh họa)

Cảnh sát địa phương xác nhận về sự việc và lập tức điều tra. Họ đang xem xét các đoạn video từ camera an ninh gần đó, phát hiện nghi phạm và nạn nhân đi cùng nhau trên một con đường hẹp. Tuy nhiên, danh tính của kẻ tình nghi hiện vẫn chưa được xác định.

Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh Ấn Độ đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích về tình trạng bạo lực tình dục gia tăng, đặc biệt là với trẻ em. Các nhà hoạt động xã hội và chuyên gia pháp lý đang kêu gọi chính phủ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ trẻ em và trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội.

Trong khi người dân địa phương bày tỏ sự nhẹ nhõm trước kết cục may mắn của bé gái 6 tuổi, có không ít ý kiến lo ngại về tình trạng an ninh chung trong khu vực, mong muốn chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp an ninh, nâng cao nhận thức cộng đồng để ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai.

Cuộc điều tra đang được tiếp tục, người dân địa phương hy vọng công lý sẽ sớm được thực thi và các biện pháp bảo vệ hiệu quả hơn nhanh chóng được áp dụng để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.