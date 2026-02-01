Sự việc xảy ra vào ngày 23/1 vừa qua tại Quý Châu (Trung Quốc) đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng. Một đoạn phim giám sát đã ghi lại toàn bộ quá trình thoát hiểm nghẹt thở của một cậu bé khi bị một người đàn ông lạ mặt bám đuôi và xông thẳng vào nhà.

Cuộc xâm nhập không báo trước

Buổi chiều ngày 23/1, camera an ninh ghi lại cảnh một cậu bé đang trên đường đi học về. Những bước chân nhanh nhẹn, chiếc cặp sách đung đưa trên vai, mọi thứ vốn dĩ rất bình thường cho đến khi cậu về tới cửa nhà. Ngay khi cậu bé vừa tra chìa khóa mở cửa, một bóng người già nua đã lặng lẽ bám sát phía sau.

Giây phút cậu bé bước vào và định khép cửa lại, một cánh tay khô gầy, thô bạo thọc mạnh vào khe cửa. Không một lời chào hỏi, không tiếng gõ cửa, người đàn ông cầm gậy, tay xách túi đen đã dùng sức nặng cơ thể để ngăn cánh cửa đóng lại. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng sức lực của một đứa trẻ không thể thắng nổi người lớn. "Phòng tuyến" cuối cùng bị phá vỡ, người lạ mặt ngang nhiên xông vào phòng khách.

Kẻ lạ mặt bám theo cậu bé về tận nhà

Cuộc đấu trí giữa căn bếp nhỏ

Trong cơn hoảng loạn tột độ, cậu bé lùi dần về phía bếp, phản xạ tự nhiên của kẻ yếu khi tìm kiếm vũ khí tự vệ. Cậu kiễng chân lấy con dao trên kệ, hai tay nắm chặt chuôi dao, hét lớn: "Ông ra ngoài ngay!".

Thế nhưng, điều đáng sợ nhất đã xảy ra. Đối phương không hề sợ hãi. Người đàn ông này nhìn lưỡi dao sắc lẹm với ánh mắt đờ đẫn, thậm chí còn thách thức bằng cách đưa cánh tay trái ra và lẩm bẩm: "Mày chém đi" .

Trước một người "không hành động theo logic", cậu bé đã có một quyết định cực kỳ sáng suốt mà ngay cả người lớn cũng chưa chắc làm được: Cậu đặt con dao lại chỗ cũ. Cậu nhận ra rằng hung khí không thể hăm dọa kẻ đối diện, mà ngược lại còn có thể khiến bản thân bị thương nếu xảy ra giằng co.

Cậu bé nhanh chóng chuyển sang chiến thuật khác: cầm điện thoại và hô lớn: "Cháu sẽ báo cảnh sát!" . Tuy nhiên, người đàn ông kia vẫn như một "cỗ máy hỏng", lờ đờ đi lại trong nhà với nụ cười quái dị, khiến bầu không khí càng trở nên nghẹt thở.

Màn "thoát xác" ngoạn mục

Nhận thấy kẻ lạ mặt lại gần, cậu bé không chạy trốn vào các phòng trong (vì sẽ bị dồn vào đường cùng). Cậu tận dụng sự linh hoạt của cơ thể, giả vờ vòng vo rồi bất ngờ tăng tốc, lao vút ra phía cửa chính.

"Cạch!" - Tiếng khóa cửa vang lên đanh gọn.

Chỉ trong vài giây, cục diện đảo ngược. Cánh cửa vốn để bảo vệ chủ nhà nay trở thành lồng sắt nhốt kẻ xâm nhập. Cậu bé đã tự giải cứu mình vào thế giới an toàn bên ngoài, để lại mối nguy hiểm bị khóa chặt trong căn nhà trống.

Bài học sau một bi kịch hụt

Sau khi cơ quan chức năng can thiệp, sự thật mới được hé lộ: Người đàn ông này mắc chứng rối loạn nhận thức (mất trí nhớ) và vừa đi lạc từ một viện dưỡng lão gần đó. Trong thế giới của ông ta, không có khái niệm "xâm nhập gia cư bất hợp pháp", ông ta chỉ vô thức đi theo cậu bé như một đứa trẻ lạc đường.

Tuy nhiên, sự thật này không làm vơi bớt nỗi sợ hãi của người mẹ khi xem lại camera. Câu chuyện là một bài học đắt giá về kỹ năng sống cho trẻ nhỏ: Khi cánh cửa đã bị phá vỡ, đừng sa đà vào cuộc chiến thể lực không cân sức, cũng đừng mù quáng tin vào vũ khí.

Trong một thế giới đầy những biến số bất ngờ, sự bình tĩnh và quyết đoán "ngấm vào máu" như cậu bé này chính là chiếc bùa hộ mệnh quan trọng nhất mà cha mẹ cần trang bị cho con cái.