Bị hút vào ống thoát nước bể bơi, bé gái 3 tuổi tổn thương nội tạng vĩnh viễn

Paloma Quatrini chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 4 thì bị hút vào một ống thoát nước hồ bơi khi đang đi nghỉ ở Mexico. Lực hút mạnh đến mức cô bé đã 'suýt chết'.

Cha mẹ của Paloma Quatrini, hiện cô bé 5 tuổi, đã đệ đơn kiện pháp lý chống lại công ty sản xuất ống thoát nước sau khi con gái họ chịu những tổn thương nghiêm trọng. Sự việc xảy ra khi Paloma đang cùng gia đình tận hưởng thời gian tại một hồ bơi ở khu nghỉ dưỡng tại Mexico.

Theo tạp chí People, nắp ống thoát nước của hồ bơi được báo cáo là đã bị hỏng, khiến đứa trẻ bị kéo về phía lực hút cực mạnh. Cô bé bị mắc kẹt hoàn toàn trong cơ chế này trong khi cha mẹ tuyệt vọng cố gắng kéo cô ra ngoài.

Bể bơi nơi xảy ra vụ việc

Cuối cùng, cặp đôi đã tìm thấy một công tắc tắt khẩn cấp bên dưới hồ bơi để giải thoát cho Paloma. Ngay sau đó, cô bé được đưa đến bệnh viện và các bác sĩ phát hiện ra những tổn thương nội tạng nghiêm trọng.

Đơn khiếu nại mới đây chống lại nhà sản xuất Hayward nêu rõ rằng lực hút mạnh đến mức ruột non của cô bé đã bị kéo ra khỏi cơ thể. Paloma sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Pittsburgh để thực hiện phẫu thuật cứu mạng.

Bác sĩ Geoffrey Bond đã chia sẻ với đài CBS về mức độ nghiêm trọng của ca phẫu thuật. Ông cho biết toàn bộ ruột non của cô bé đã mất và các bác sĩ phải nối đại tràng với phần ruột còn lại. Dù đã được kết nối lại, cô bé hiện không còn ruột non.

Với tư cách là một người cha, bác sĩ Bond gọi đây là một tai nạn kinh hoàng. Đã hai năm trôi qua, Paloma, hiện 5 tuổi, vẫn cần các chất dinh dưỡng thiết yếu được tiêm trực tiếp vào dạ dày và máu do các biến chứng nội tạng vĩnh viễn.

Phía gia đình khẳng định rằng do bản chất bị lỗi của ống thoát nước Hayward, cuộc đời của Paloma đã bị thay đổi một cách bi thảm và cô bé sẽ phải chịu đựng các vấn đề y tế trong suốt phần đời còn lại.

Bé gái sẽ chịu biến chứng vĩnh viễn

Đại diện công ty Hayward cho biết họ rất buồn khi biết về những chấn thương của Paloma tại Câu lạc bộ bãi biển Kupuri và gửi lời chúc cô bé nhanh chóng bình phục. Tuy nhiên, ban đầu công ty đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện với lý do sự việc xảy ra tại Mexico chứ không phải Pennsylvania (Mỹ).

Gia đình Paloma sau đó đã nộp lại đơn kiện tại Pittsburgh, vì đây là nơi tập trung phần lớn các nhân chứng liên quan. Luật sư Robert Zimmerman tuyên bố rằng một bé gái 3 tuổi không nên phải kiện tụng tại một quốc gia xa lạ, nơi cô bé đã suýt mất mạng. Ông nhấn mạnh rằng điều cuối cùng mà cha mẹ cô bé muốn là phải quay trở lại nơi sự việc kinh hoàng này đã xảy ra.

Nguồn: Mirror