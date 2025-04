Mới đây, một vụ ngoại tình vừa xảy ra tại Thái Lan với hậu quả nghiêm trọng, khiến 1 người tử vong đã khiến dư luận nước này xôn xao. Câu chuyện với những tình tiết éo le như phim thu hút sự chú ý và bình luận của nhiều cư dân mạng.

Bắt tại trận chồng và nhân tình, vợ hành hung khiến "tiểu tam" mất mạng

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra cách đây vài hôm tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Một người phụ nữ 28 tuổi tên là Worawan đã rất tức giận khi phát hiện ra Bas, người chồng 28 tuổi của mình đã đi khách sạn cùng nhân tình.

Khi tìm được tới nơi, Worawan đã bắt quả tang Bas đang ở trong phòng khách sạn cùng với Potjanart, 23 tuổi. Đang có bầu, tâm trạng của người phụ nữ bị phản bội trắng trợn càng thêm nhạy cảm. Không kìm chế được cảm xúc, cô vợ đã lôi Potjanart ra khỏi phòng và hành hung đối phương.

Đoạn phim từ camera an ninh của khách sạn đã ghi lại cảnh Worrawan liên tục đánh Potjanart cho đến khi cô này ngã gục xuống đất. Có lúc, Worrawan được nhìn thấy kéo áo lên để lộ bụng bầu và hét lên đầy phẫn uất. Có lẽ mối quan hệ lén lút của kẻ thứ 3 và chồng cô đã diễn ra được một thời gian.

Một người chạy ra xem tình hình của Potjanart sau khi bị Worrawan hành hung.

"Cô đã biết từ lâu rồi! Cô thấy đấy! Tôi đang có thai mà cô vẫn dan díu với chồng tôi ư?", Worrawan hét lên.

Trong khi cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, Potjanart đã liên tục cầu xin tha mạng: "Tôi đầu hàng. Làm ơn, làm ơn. Cô thắng rồi. Tôi xin đầu hàng", kẻ thứ 3 cầu xin cô vợ.

Được biết khi đó, một người bạn của Worrawan đã có mặt tại hiện trường và đứng ra can thiệp, cố gắng ngăn chặn vụ tấn công, nhưng không thành công. "Này, dừng lại đi. Cô ấy không thể chịu đựng được nữa đâu. Cô ấy ho ra máu rồi. Dừng lại đi", tiếng người bạn của Potjanart vang lên.

Cảnh sát tới hiện trường để giải quyết vụ việc và đưa người vợ về đồn.

Nhân viên khách sạn đã đưa Potjanart đến bệnh viện để cấp cứu nhưng sau đó, người phụ nữ được tuyên bố là đã tử vong vì vết thương quá nặng. Trong khi đó, Bas - người đàn ông là nguồn cơn của sự việc thì không hề xuất hiện trong đoạn video ghi lại vụ tấn công và vẫn ở trong phòng khách sạn trong suốt vụ việc.

Được hỏi sao không can thiệp để cứu nhân tình, chồng có câu trả lời gây ngỡ ngàng

Cảm thấy lạ lùng, nhiều người đã hỏi Bas rằng chính hành vi ngoại tình của anh ta đã dẫn đến vụ việc mà tại sao anh ta lại không đứng ra can thiệp, giải quyết. Bas tuyên bố rằng anh ta không can thiệp hoặc hỗ trợ Potjanart vì anh ta say rượu vào thời điểm đó. Tuy nhiên, sau đó, Bas mới nói là do anh quá sợ Worrawan vì trước đây, cô này cũng từng hành hung chồng nhiều lần. Đỉnh điểm có một lần, sau khi bị vợ tấn công, anh ta đã phải khâu hơn 40 mũi.

Anh Bas, 28 tuổi cho biết đã từng bị vợ tấn công và phải khâu tới 40 mũi.

Bas cũng khẳng định rằng anh ta đã chấm dứt mối quan hệ với Worrawan nhưng bị cô từ chối và tiếp tục can thiệp vào mối quan hệ mới của anh ta với Potjanart. Thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Sau đó, người ta phát hiện ra rằng Potjanart cũng đã kết hôn và có một đứa con. Chồng Potjanart chỉ phát hiện ra việc vợ mình đã ngoại tình sau khi cô này qua đời. Bas tuyên bố rằng Potjanart đã thông báo cho anh ta về việc có con, nhưng khăng khăng rằng cô vẫn còn độc thân.

Worrawan hiện đã được tại ngoại vì đang có thai và đã nộp tiền bảo lãnh.

Sau vụ việc, Worrawan bị giam giữ tại đồn cảnh sát Min Buri. Vì cô không có ý định bỏ trốn và đang mang thai nên cảnh sát đã cho cô tại ngoại tạm thời sau khi nộp số tiền bảo lãnh là 150.000 baht (tương đương khoảng 115 triệu VNĐ) vào ngày 22/4.

Bạn của Worrawan, Sukanya, 34 tuổi, đã phát biểu với giới truyền thông sau khi Worrawan được thả. Cô đã thay mặt Worrawan xin lỗi gia đình Potjanart và cho biết bạn cô cảm thấy vô cùng hối hận về hành động của mình.

Sukanya cũng phản đối những tuyên bố của Bas về hành vi lạm dụng bị cáo buộc của Worrawan, thay vào đó, cô tuyên bố rằng Bas mới là người đã bạo hành vợ. Cô tuyên bố rằng vụ việc Bas bị thương cần khâu tới 40 mũi là do Worrawan tự vệ bằng cách ném một chiếc đĩa vào anh ta. Một người hàng xóm của Worrawan đã đưa ra lời kể tương tự với Kênh 8, nói rằng ông bà của Worrawan không chấp nhận Bas vì anh ta thường đối xử tệ bạc với cháu mình.

Người hàng xóm tin rằng Worrawan không có ý định giết Potjanart mà chỉ hành động trong lúc bị kích động. Sukanya cho biết cô dự định sẽ đi cùng Worrawan đến đám tang của Potjanart để trực tiếp xin lỗi gia đình cô. Tuy nhiên, gia đình và bạn bè của Potjanart đã từ chối bất kỳ sự hòa giải nào và tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ tha thứ cho Worrawan, khẳng định rằng cô không được chào đón tại đám tang.

Gia Linh (Theo The Thaiger)