Bi hài V.League: CLB mất một loạt cầu thủ, CĐV đi tìm người "biết đá bóng" để vào tập cùng

Theo đó, người hâm mộ bóng đá Than Quảng Ninh mới đây đã đưa ra lời kêu gọi về việc thành lập một đội bóng của CĐV, với mục đích làm "quân xanh" cho các cầu thủ tập luyện. Nguyên nhân là bởi sau khi kết thúc V.League 2020, đội bóng đất Mỏ rơi vào cảnh điêu đứng vì khó khăn tài chính, khiến nhiều trụ cột phải tìm bến đỗ mới. Thậm chí có nguồn tin cho biết đã 4 tháng qua các cầu thủ Than Quảng Ninh chưa có lương.

Tuấn Linh, Văn Việt gia nhập HAGL, Quách Tân tới Hà Tĩnh, một số cầu thủ được cho mượn sang Hải Phòng, còn trụ cột như Mạc Hồng Quân thì đang mắc kẹt ở Czech và chưa thể về nước. Điều này khiến cho Than Quảng Ninh trong những buổi tập vừa qua rơi vào cảnh thiếu vắng nhân sự trầm trọng. HLV Phan Thanh Hùng chỉ có thể cho cầu thủ tập bổ trợ mà không thể rèn chiến thuật.

Bởi thế, các CĐV Than Quảng Ninh đã kêu gọi những ai có năng khiếu bóng đá và thu xếp được thời gian để thành lập đội bóng, nhằm giao lưu và duy trì các buổi tập của CLB trước khi các vấn đề được lãnh đạo đội và địa phương tìm ra phương án giải quyết.

Than Quảng Ninh tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải 2021 với quân số ít ỏi (Ảnh: NQ)

Nguồn kinh phí để Than Quảng Ninh duy trì hoạt động mỗi năm từ 70-80 tỉ đồng. 2 nguồn chi kinh phí chính là từ tỉnh Quảng Ninh (do Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam tài trợ) khoảng 30 tỉ đồng, còn lại là tiền do doanh nghiệp của ông Phạm Thanh Hùng chịu. Tuy nhiên Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của đội Than Quảng Ninh cho biết cả năm qua đội chưa nhận được một khoản nào từ nhà tài trợ.

Ông Hùng trong những ngày qua đang làm việc cùng với phía tỉnh để tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên trong trường hợp không tìm ra giải pháp, ông sẽ xin được bàn giao đội bóng lại cho tỉnh vì một mình không thể gánh vác nổi.

Được biết, ngày 15/12 tới CLB sẽ nhận được quyết định cuối cùng để chuẩn bị cho mùa giải mới.