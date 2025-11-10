Bi hài bóng đá Malaysia: Sao nhập tịch tính kiện ngược lại Liên đoàn, đòi bồi thường vì án phạt từ FIFA

Theo tờ New Straits Times, 7 cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia đang xem xét yêu cầu Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bồi thường. Án phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng từ FIFA gây ảnh hưởng quá lớn, khiến cho nhóm cầu thủ này không hài lòng.

“Các luật sư nước ngoài đang trao đổi với 7 cầu thủ nhập tịch, những người đang cân nhắc hành động pháp lý chống lại FAM về sai sót kỹ thuật mà chính liên đoàn đã thừa nhận. Việc này không ngạc nhiên, bởi án phạt từ FIFA khiến họ gặp phải tổn thất nặng nề về tài chính”, tờ báo của Malaysia cung cấp thông tin.

Nguồn tin của New Straits Times nói thêm, yêu cầu bồi thường không chỉ để các cầu thủ nhập tịch bù đắp lại phần tiền lương bị mất mà còn nhằm khôi phục danh tiếng, mở đường tìm CLB mới sau khi án phạt kết thúc.

Nếu điều này xảy ra, bóng đá Malaysia sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng mới đầy bi hài. Ban đầu, FAM và những người liên quan nỗ lực tìm cách tăng cường sức mạnh cho ĐTQG bằng cầu thủ nhập tịch, nhưng rồi chính việc làm này lại khiến tuyển Malaysia nguy cơ không thể giành vé dự Asian Cup 2027, đồng thời FAM còn bị các cầu thủ nhập tịch kiện ngược lại.

7 cầu thủ nhập tịch chỉ mới chơi được vài trận cho tuyển Malaysia và nhanh chóng bị FIFA phát giác vấn đề về giấy tờ.

7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị phạt 12 tháng treo giò cùng khoản tiền 2.000 franc Thụy Sĩ (gần 70 triệu đồng) vì vi phạm Điều 22 Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA liên quan đến hồ sơ giả mạo. Đây cũng là nhóm cầu thủ từng ra sân trong trận gặp tuyển Việt Nam hồi tháng 6/2025 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Án phạt này khiến tất cả không thể tiếp tục chơi bóng ở cấp độ CLB, bị cắt giảm tiền lương, thậm chí còn bị cắt luôn hợp đồng.

Trong đó, trường hợp của Gabriel Palmero đang khiến dư luận chú ý nhất. Hậu vệ trái 23 tuổi vừa bị CLB CD Tenerife (Tây Ban Nha) chấm dứt hợp đồng, đồng thời hủy luôn thỏa thuận cho mượn với Unionistas de Salamanca CF – chỉ vài ngày sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của FAM.

CLB Tenerife ra thông báo: “Gabriel Palmero đã bị chấm dứt hợp đồng vào ngày 7/11, liên quan đến bản hợp đồng cho mượn tại Unionistas de Salamanca CF cũng như hợp đồng gốc với CD Tenerife”.

Phía Unionistas de Salamanca cũng xác nhận việc chấm dứt hợp đồng và gửi lời cảm ơn cầu thủ này “vì những đóng góp trong năm tháng thi đấu cùng đội”. Giờ đây, từ một tuyển thủ quốc gia, Palmero rơi vào cảnh thất nghiệp.