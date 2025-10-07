Bị 'giam lỏng' tại Ý hơn 3 năm, siêu du thuyền trị giá 600 triệu USD của tỷ phú Nga vẫn âm thầm đốt 4 tấn dầu diesel mỗi ngày chỉ để chạy điều hoà, máy phát điện

Neo đậu ngay ngoài khơi Trieste hơn ba năm, Sailing Yatch A vừa là biểu tượng của quyền lực vừa là biểu tượng của những hậu quả không mong muốn. Được thiết kế bởi Philippe Starck và chế tạo bởi Nobiskrug, con tàu dài 468 foot (khoảng 143 mét) này vẫn neo ở đó sau khi bị Lực lượng Bảo vệ Tài chính Ý tịch thu vào tháng 3/2022 theo lệnh trừng phạt của EU đối với tỷ phú Nga Andrey Melnichenko. Thân tàu màu bạc của nó đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên đường chân trời Adriatic, nhưng đằng sau vẻ ngoài yên tĩnh đó là một gánh nặng về hậu cần và môi trường mà ít ai nghĩ đến.



Luxurylaunches đã tính toán và phát hiện ra, con tàu đốt cháy khoảng 5.500 lít dầu diesel mỗi ngày khi neo đậu. Du thuyền neo đậu ngoài khơi nên không thể kết nối với nguồn điện trên bờ. Do đó, các máy phát điện khổng lồ trên tàu hoạt động liên tục, cung cấp điện cho hệ thống điều hòa không khí, bộ ổn định trên tàu, hệ thống an ninh và hoạt động của thủy thủ đoàn.

Những cỗ máy khổng lồ bên trong siêu du thuyền vẫn liên tục hoạt động trong 3 năm qua.

Trong một năm, con số này tương đương với khoảng 2 triệu lít nhiên liệu, hay gần 1.700 tấn khí thải carbon dioxide, tương đương với lượng khí thải hàng năm của 250 hộ gia đình trung bình ở Ý.

Nguyên nhân của mức tiêu thụ nhiên liệu cao như vậy nằm ở cái mà các kỹ sư gọi là "tải trọng khách sạn", nhu cầu điện cần thiết để duy trì hoạt động của một con tàu ngay cả khi tàu đứng yên. Trên Sailing Yatch A, tải trọng khách sạn rất lớn. Với thủy thủ đoàn thường trực gồm 20 người, các hệ thống thường được coi là hiển nhiên như điều hòa không khí, đèn chiếu sáng và nước, lại hoạt động 24/7. Chỉ riêng hệ thống kiểm soát khí hậu và quản lý độ ẩm của du thuyền đã tiêu thụ điện liên tục để bảo vệ nội thất được hoàn thiện tinh xảo khỏi hơi nước và nấm mốc.

Bộ ổn định, được thiết kế để giữ cho du thuyền ổn định ngay cả khi không có động cơ đẩy, luôn hoạt động để đảm bảo an toàn và ngăn ngừa hiện tượng lắc lư quá mức khi sóng lớn. Hệ thống làm lạnh và bếp, với nhiều phòng lạnh và tủ đông, hỗ trợ thủy thủ đoàn sống trên tàu. Các "nhà máy nước" biến nước biển thành nước ngọt để sử dụng hàng ngày, trong khi các đơn vị xử lý nước thải hoạt động liên tục để đáp ứng các quy định về môi trường. Thêm vào đó hệ thống an toàn, báo cháy và an ninh, cùng với hệ thống chiếu sáng, mạng lưới giải trí và các bộ thủy lực, khiến nhu cầu năng lượng trở nên đáng kinh ngạc.

Nhiều danh mục kỹ thuật liệt kê dung tích bình nhiên liệu của Sailing Yatch A vào khoảng 850.000 lít. Với mức tiêu thụ hiện tại, về mặt lý thuyết, du thuyền có thể vận hành máy phát điện trong năm đến sáu tháng trước khi cần tiếp nhiên liệu.

Tờ báo địa phương Il Piccolo đưa tin rằng vào cuối tháng 7/2024, con tàu đã đến Venice để tiếp nhiên liệu, một quy trình được cho là diễn ra khoảng ba tháng một lần. Để dễ hình dung, một chuyến tiếp đầy nhiên liệu của siêu du thuyền này tương đương 28 tàu chở dầu đường bộ tiêu chuẩn 30.000 lít.

Tất cả những điều này chỉ ra một nghịch lý. Sailing Yatch A, được chế tạo như một trong những du thuyền hybrid tiên tiến nhất thế giới, giờ đây hoạt động như một nhà máy điện cố định đốt cháy hàng nghìn lít nhiên liệu mỗi ngày. Đối với cư dân tại Trieste, nó là một người hàng xóm kỳ lạ. Một hình bóng tương lai mê hoặc du khách nhưng lại âm thầm tiêu thụ năng lượng nhiều hơn cả một số ngôi làng.

Thị trưởng thành phố gần đây đã bày tỏ sự thất vọng với chi phí bảo trì khổng lồ của con tàu sang trọng này, lên tới gần 1 triệu đô la mỗi tháng. Đối với chính quyền địa phương, du thuyền không chỉ là một cơn đau đầu về tài chính mà còn là một lời nhắc nhở về việc những ảnh hưởng của địa chính trị vượt xa những tiêu đề báo chí, để lại cả những tổn thất về môi trường và kinh tế.