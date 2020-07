Bị F-15 Mỹ áp sát, máy bay chở khách Iran hốt hoảng giảm độ cao làm nhiều người bị thương

Theo Đài phát thanh Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB), chuyến bay chở hành khách mang số hiệu 1152 của hãng Mahan Air đang thực hiện hành trình từ thủ đô Tehran (Iran) tới Beirut (Liban) thì bất ngờ bị 2 chiến đấu cơ được cho là của Mỹ áp sát. Có 150 hành khách trên máy bay.

Sau "hành động nguy hiểm" của máy bay phản lực, phi công máy bay chở hành khách của Iran nhanh chóng giảm độ cao để tránh va chạm khiến cho ít nhất 4 người bị thương.

Video được ghi lại trên chuyến bay và được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy hành khách trên chuyến bay hốt hoảng la hét khi máy bay đột ngột giảm độ cao:

Máy bay chở khách Iran giảm độ cao đột ngột

IRIB ban đầu chỉ báo cáo một máy bay, được coi là của Israel. Tuy nhiên, cùng ngày, Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) đã bác bỏ tuyên bố chiếc máy bay này là của Israel.

Trong khi đó, truyền thông Syria đưa tin sự việc xảy ra có sự tham gia của chiến đấu cơ nằm trong lực lượng liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu hoạt động tại đây. Hành động áp sát xảy ra gần căn cứ At Tanf phía đông nam Syria – địa phận do Mỹ kiểm soát.

Tối ngày 23/7, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết: “Một chiến đấu cơ F-15 của Mỹ trên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra định kỳ tại vùng lân cận căn cứ At Tanf ở Syria đã tiến hành kiểm tra trực quan tiêu chuẩn một máy bay chở khách Mahan Air ở khoảng cách 1.000 mét an toàn vào tối nay”. Cơ quan này nhấn mạnh chỉ có 1 máy bay phản lực liên quan đến vụ việc.

“Nhiệm vụ kiểm tra trực quan chỉ nhằm đảm bảo an toàn cho binh sĩ đóng tại căn cứ At Tanf. Khi phi công F-15 xác định đó là máy bay chở khách Mahan, F-15 đã mở đường cho máy bay đó. Nhiệm vụ được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế”.

Trích dẫn Fadi Hassan, giám đốc điều hành của sân bay quốc tế Beirut-Rafic Hariri, Reuters báo cáo rằng tất cả các hành khách bị thương chỉ bị thương nhẹ.

Một video được IRIB chia sẻ cho thấy chiếc máy bay vi phạm, với hình bóng của một máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không F-15 Eagle có thể nhìn thấy rõ:

Sau vụ việc, chiếc máy bay của Iran đã hạ cánh xuống sân bay Beirut một cách an toàn và từ đó đã trở về Tehran. Không rõ liệu nó có chở hành khách trên chuyến bay trở về hay không.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang điều tra những gì đã xảy ra với máy bay để có biện pháp chính trị và pháp lý cần thiết để đáp trả.