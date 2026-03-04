Trong môi trường công sở hiện đại, những tình huống “cướp công” không còn là chuyện hiếm gặp. Trong nhiều doanh nghiệp, việc đánh giá nhân sự vẫn dựa phần lớn vào những gì được thể hiện trong các cuộc họp hoặc báo cáo tổng kết. Điều này vô tình tạo ra áp lực cạnh tranh ngầm, nơi khả năng thể hiện đôi khi quan trọng không kém năng lực thực thi.

Khi gặp trường hợp này, điều khiến nhiều người bối rối nhất là phải phản ứng thế nào trước tập thể. Người bình thường thường chọn im lặng để tránh va chạm và chấp nhận thiệt thòi, người có EQ thấp lại hay phản ứng gay gắt, dễ khiến bản thân bị đánh giá thiếu chuyên nghiệp.

Trong khi đó, những người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao lại chọn cách xử lý hoàn toàn khác. Họ không tranh cãi, không công kích cá nhân mà chỉ nói 1 câu nhưng vẫn khéo léo khẳng định giá trị của mình. Đôi khi, chỉ một câu nói ngắn gọn, đúng thời điểm cũng đủ xoay chuyển tình thế, giúp họ giành lại sự ghi nhận mà vẫn giữ được bầu không khí tích cực nơi công sở.

Câu nói khôn ngoan khi bị “cướp công”

Điểm khác biệt lớn nhất của người EQ cao nằm ở khả năng kiểm soát cảm xúc và định hướng cuộc trò chuyện. Họ hiểu rằng mục tiêu không phải là chứng minh ai đúng ai sai, mà là làm rõ giá trị công việc một cách tự nhiên và thuyết phục.

Khi gặp trường hợp này, họ sẽ nói: “Cảm ơn bạn đã tóm tắt lại nội dung mà trước đó tôi đã trao đổi. Để mọi người hiểu rõ hơn, sau đây tôi xin bổ sung thêm về quá trình thực hiện.”

Thay vì dùng ngôn ngữ mang tính đối đầu, họ thường lựa chọn cách bổ sung thông tin, làm rõ quy trình hoặc chia sẻ thêm góc nhìn chuyên môn. Những câu nói mang tính xây dựng như “xin bổ sung thêm”, “ở giai đoạn tôi phụ trách”, hay “trong quá trình triển khai” vừa nhẹ nhàng xác nhận vai trò cá nhân, vừa không khiến người khác mất mặt.

Chiến lược này tạo ra hiệu ứng tâm lý tích cực: người nghe tự nhận ra sự thật thông qua thông tin được cung cấp, thay vì bị ép phải lựa chọn phe trong một cuộc tranh cãi.

Nghệ thuật nói đúng lúc quan trọng hơn nói nhiều

Một đặc điểm khác của người EQ cao là họ chọn đúng thời điểm phát biểu. Không ngắt lời, không phản ứng bộc phát, họ chờ đến khi có cơ hội phù hợp để lên tiếng. Điều này giúp lời nói trở nên có trọng lượng hơn và tránh tạo cảm giác phòng thủ hay công kích.

Trong môi trường chuyên nghiệp, cách truyền đạt thường quan trọng không kém nội dung truyền đạt. Một câu nói bình tĩnh, rõ ràng và tập trung vào công việc sẽ khiến người nghe chú ý đến năng lực thay vì cảm xúc cá nhân.

Nhiều nhà quản lý cho rằng nhân viên biết cách giao tiếp khéo léo thường được đánh giá cao không chỉ vì năng lực chuyên môn mà còn bởi khả năng giữ ổn định môi trường làm việc – yếu tố đặc biệt quan trọng trong các tổ chức hiện đại.

Bài học cho người đi làm

Tình huống bị “cướp công” thực chất là phép thử về kỹ năng mềm và bản lĩnh nghề nghiệp. Thay vì coi đó là xung đột cá nhân, nhiều chuyên gia khuyên nên xem đây là cơ hội rèn luyện khả năng giao tiếp chiến lược.

Để hạn chế rủi ro, người lao động cần chủ động cập nhật tiến độ công việc, chia sẻ kết quả với nhóm và lưu giữ các dấu mốc thực hiện. Đồng thời, việc xây dựng uy tín chuyên môn lâu dài cũng là “lá chắn” hiệu quả nhất, bởi năng lực thực sự luôn thể hiện rõ qua sự hiểu biết chi tiết và khả năng giải quyết vấn đề.

Việc giữ được sự điềm tĩnh khi bị đặt vào tình huống khó xử không chỉ giúp bảo vệ thành quả cá nhân mà còn thể hiện sự trưởng thành trong tư duy nghề nghiệp. Và chính sự tinh tế ấy mới là điều khiến đồng nghiệp nể phục, còn lãnh đạo thực sự ghi nhận.