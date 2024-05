Bị đồn chia tay sau 9 năm gắn bó, cặp đôi đạo diễn 64 tuổi và "tiểu tam" đáng tuổi con giờ ra sao?

Vào hồi tháng 2 vừa qua, truyền thông Hàn đặt nghi vấn "cặp đôi con ghẻ" Hong Sang Soo - Kim Min Hee đã chia tay sau 9 năm bên nhau. Lý do là bởi vị đạo diễn 64 tuổi và người tình kém 22 tuổi không sánh đôi dự thảm đỏ LHP Berlin như thường lệ. Hong Sang Soo đi cùng "nàng thơ" Isabelle Huppert và dàn diễn viên phim A Traveler's Needs. Dù nhiều người cho rằng Kim Min Hee không lộ diện vì không tham gia A Traveler's Needs nhưng tin đồn cặp đôi "đường ai nấy đi" vẫn râm ran khắp các trang mạng xứ Hàn.

Thế nhưng hình ảnh mới nhất cho thấy cặp đôi thị phi Hong Sang Soo - Kim Min Hee vẫn bên nhau nồng thắm. Bức ảnh được chụp trước khi vị đạo diễn khởi quay phim mới vào tuần này. Không chỉ vẫn ở bên vị đạo diễn đáng tuổi bố, Kim Min Hee còn trở lại làm "nàng thơ" trong phim của người tình như thường lệ.

1 bức ảnh đủ đập tan nghi vấn cặp đôi bị ghét nhất xứ Hàn chia tay sau 9 năm bên nhau

Vào tháng 2/2024, đạo diễn Hong Sang Soo cùng dàn diễn viên A Traveler's Needs dự thảm đỏ LHP Berlin

Sánh đôi với vị đạo diễn 64 tuổi là nữ diễn viên người Pháp Isabelle Huppert

Người tình Kim Min Hee không đi cùng ông như mọi khi, làm dấy lên đồn đoán cặp đôi đã chia tay

Trên diễn đàn The Qoo của Hàn Quốc, netizen không dành nhiều thiện cảm cho cặp đạo diễn - diễn viên này: "Ngoại tình!", "Nhìn 2 người này sống tốt mà chỉ thấy thương cho nạn nhân", "Người ta nói yêu 1 người sẽ trở nên giống họ, Kim Min Hee giờ nhìn già quá", "Tôi bị sốc khi biết họ ở bên nhau lâu đến vậy, và chị này trông rất thoải mái"...

Hong Sang Soo - Kim Min Hee đã bên nhau được 9 năm nhưng lại là "cặp đôi con ghẻ" bị ghét nhất xứ Hàn. Vào năm 2015, nữ diễn viên sinh năm 1982 lần đầu gặp gỡ vị đạo diễn đáng tuổi bố, nhận vai chính trong bộ phim Right Now, Wrong Then của ông. Kể từ đó, Kim Min Hee liên tiếp được Hong Sang Soo ưu ái, trở thành "nàng thơ" trong mọi tác phẩm.

Cặp đôi hơn kém nhau 22 tuổi dính nhau như sam trên thảm đỏ, các buổi ra mắt bộ phim khiến dân tình đồn đại họ đang hẹn hò. Nhưng phải đến ngày 13/3/2017, Kim Min Hee - Hong Sang Soo mới chính thức công khai mối quan hệ trong buổi họp báo ra mắt tác phẩm On The Beach At Night Alone. Bất chấp sự phản đối gay gắt của dư luận, Kim Min Hee - Hong Sang Soo tuyên bố hẹn hò. Điều khiến công chúng phẫn nộ nhất chính là vào thời điểm đó, vị đạo diễn này đã có gia đình với người vợ đã bên ông từ thuở lập nghiệp hơn 30 năm trước cùng một cô con gái đang học đại học.

Cặp đôi công khai tình cảm trong buổi họp báo ra mắt phim năm 2017

Ngay lập tức, Kim Min Hee - Hong Sang Soo nhận đủ "gạch đá" và bị khán giả tẩy chay gay gắt. Dù 1 mực khẳng định chỉ đến với nhau khi vị đạo diễn đã ly hôn vợ, nhưng không ai tin lời giải thích của cặp đôi thị phi. Truyền thông thậm chí còn "tóm sống" được cặp đôi bịt mặt kín mít, lén lút hẹn hò. Kim Min Hee còn bị cho là thách thức bà cả, còn đạo diễn Hong Sang Soo thì cắt tiền trợ cấp cho con gái để hỗ trợ người tình trong thời gian sự nghiệp của cô đóng băng. Đây đã trở thành bê bối ngoại tình tai tiếng nhất xứ Hàn.

Kim Min Hee từ "nàng thơ" trở thành người tình của Hong Sang Soo

