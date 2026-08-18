HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bỉ đối phó với cháy rừng kỷ lục gần biên giới Đức

Phương Anh/VTC News
|

Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 3.000 ha và vẫn chưa được kiểm soát dù có mưa và sự hỗ trợ quốc tế.

Bỉ đang phải đối phó với vụ cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận, khi đám cháy thiêu rụi khoảng 3.000 ha và đang lan về phía biên giới Đức, theo các quan chức địa phương.

Đám cháy bùng phát hôm 14/8 tại khu bảo tồn thiên nhiên High Fens ở miền đông Bỉ và vẫn chưa được kiểm soát vào 17/8, bất chấp thời tiết mát hơn và mưa trong đêm.

Bỉ đối phó với cháy rừng kỷ lục gần biên giới Đức.

Khoảng 500 lính cứu hỏa được triển khai, với sự hỗ trợ của quân đội, nông dân và các máy bay được điều động từ nhiều quốc gia châu Âu. Đức, Luxembourg và Hà Lan cũng tham gia hỗ trợ công tác chữa cháy, trong khi Bỉ kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự của Liên minh châu Âu (EU).

Theo dữ liệu của Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu, diện tích bị thiêu rụi hiện lớn hơn gấp đôi so với vụ cháy rừng kỷ lục trước đó của Bỉ vào năm 2011.

Nhà chức trách cho biết đám cháy đang lan về phía thị trấn Monschau của Đức, cách khu vực bị ảnh hưởng khoảng 8 km. Người dân sống gần biên giới được khuyến cáo rời khỏi khu vực để đề phòng, chủ yếu do khói dày đặc.

TIN LIÊN QUAN

Địa hình hiểm trở đang gây nhiều khó khăn cho lực lượng chữa cháy, khi một số khu vực không thể tiếp cận bằng đường bộ. Các quan chức cũng cảnh báo lửa có thể tiếp tục âm ỉ dưới lòng đất trong lớp đất than bùn của khu vực trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, trước khi bùng phát trở lại.

Châu Âu đang trải qua một mùa cháy rừng nghiêm trọng, sau nhiều đợt nắng nóng liên tiếp và tình trạng khô hạn kéo dài.

Hôm 16/8, hai người thiệt mạng trong các vụ cháy trên đảo Salamina của Hy Lạp. Các đám cháy lớn cũng hoành hành tại nhiều khu vực ở Pháp và Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha hiện không thể sử dụng đội trực thăng Kamov Ka-32 do Nga sản xuất trước đây, vốn được đánh giá đặc biệt hiệu quả trong điều kiện chữa cháy rừng phức tạp nhờ khả năng mang lượng nước lớn và tính cơ động cao.

Các hạn chế của EU cản trở việc tiếp cận phụ tùng thay thế và các chuyên gia bảo dưỡng của Nga để duy trì hoạt động của những chiếc trực thăng này, buộc chính quyền Tây Ban Nha phải sử dụng các loại máy bay thay thế kém hiệu quả hơn.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại