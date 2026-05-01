HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bị đòi lại xế hộp, con rể cởi trần nằm trên nắp capo che kính lái khi bố vợ lái xe

Nguyễn Hưởng |

Không đồng ý trả lại chiếc xe ô tô, người đàn ông ở Hà Nội đã nằm lên chiếc xe đang di chuyển trên đường.

Ngày 1-5, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Hà Nội vừa làm rõ vụ việc nam thanh niên nằm trên mặt kính chắn gió phía trước ô tô khi xe đang di chuyển trên đường.

Bị đòi lại xe ô tô , con rể nằm trên nắp capo khi bố vợ lái xe - Ảnh 1.

Con rể nằm trên nắp capo và kính chắn gió xe bố vợ. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 29-4, trên tuyến quốc lộ 32 thuộc địa phận Phố Nả (xã Quảng Oai, Hà Nội), ông C.V.L. (SN 1969, ở Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 29A-316.xx di chuyển theo hướng Sơn Tây đi Trung Hà. Lúc này, trên kính chắn gió của xe xuất hiện một nam thanh niên cởi trần nằm ngửa.

Theo nhà chức trách, người nằm trên kính chắn gió phía trước ô tô là anh L.Đ.Q. (SN 1992, ở phường Ba Đình, Hà Nội), là con rể ông L..

Đại diện Cục CSGT cho biết chiếc ô tô BKS 29A-316.xx đăng ký đứng tên ông C.V.L. và trước đó ông L. có cho gia đình con rể sử dụng. Hàng ngày, anh Q. sử dụng chiếc ô tô đó để đưa đón 2 con nhỏ đi học.

Do mâu thuẫn, ông L. đòi lại chiếc xe, anh Q. không đồng ý nên leo lên kính chắn gió để ngăn cản ông L. đánh xe đi.

Tags

bộ công an

cục CSGT

Cục Cảnh sát giao thông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại