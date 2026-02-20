Bị đo nồng độ cồn, tài xế kéo kính xe kẹp tay CSGT rồi tăng ga bỏ chạy: Xác định danh tính

Tối 19/2, tại khu vực thôn Tân Bắc, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, một vụ việc chống đối lực lượng chức năng đã xảy ra trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, khiến một cán bộ Cảnh sát giao thông bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo Cục cảnh sát giao thông, vào tối cùng ngày, Tổ Cảnh sát giao thông Hàm Yên (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và đo nồng độ cồn tại địa bàn thôn Tân Bắc. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe ô tô mang biển kiểm soát 29N-1925 để kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe.

Trong lúc Thiếu tá Nguyễn Văn Đông tiến hành kiểm tra, lái xe bất ngờ có hành vi chống đối. Cụ thể, người này giữ tay đồng chí Đông, kéo kính chắn gió và đồng thời điều khiển phương tiện tăng ga bỏ chạy. Do bị kẹt tay, Thiếu tá Nguyễn Văn Đông buộc phải chạy theo và bám, đu theo xe trong tình huống nguy hiểm.

Diễn biến sự việc đã được camera an ninh của nhà dân bên đường ghi lại.

Chiếc xe di chuyển khoảng 500m thì đối tượng bất ngờ thả tay đồng chí Đông, đồng thời hạ kính chắn gió khiến Thiếu tá Đông ngã xuống đường. Cú ngã khiến đồng chí bị thương và phải được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Hiện tình trạng sức khỏe của cán bộ bị thương đang được theo dõi, điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là Nguyễn Tuấn Quyền (sinh năm 2001), trú tại thôn Yên Thịnh, xã Hàm Yên. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của Nguyễn Tuấn Quyền là 0,21mg/L.

Vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sáng 20/2/2026, Đại tá Ma Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp đến Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên để thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Đông - cán bộ bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của cán bộ làm nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định.