Cãi nhau với vợ, hành khách đấm liên tiếp vào mặt tài xế: Biết trong xe có camera thì liền "lật mặt"

Ngày 19/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 3 phút ghi lại sự việc xảy ra trên chuyến xe công nghệ. Theo nội dung đoạn clip thì thời điểm này, nam tài xế xe công nghệ đang chở một gia đình đi. Hai vợ chồng hành khách có xảy ra xích mích, tranh cãi. Lúc này, người chồng ngồi ghế trên bỗng quay sang chửi bới tài xế.

Trong khi đó, tài xế thì liên tục phân trần: "Em có nói gì anh đâu. Em chưa nói gì anh cả". Còn vị khách nam thì vẫn tiếp tục chửi "tao đang nói chuyện với vợ tao", rồi vung tay đấm liên tiếp vào mặt tài xế.

Bị đánh, tài xế không phản kháng mà tấp xe vào lề để đến công an trình báo.

Nam hành khách quay sang đấm vào mặt tài xế. (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, nam tài xế trong đoạn clip gây xôn xao là anh Đ.N. (39 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk). Chia sẻ trên PLO, anh N. cho hay vào khoảng 22h40' ngày 18/2, anh điều khiển ô tô chở một gia đình từ phường Tân An di chuyển đến đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập).

Trên đường đi, người chồng mắng vợ của mình rồi liên tục chửi thề. Anh N. không tham gia vào cuộc cãi vã đôi bên nhưng người chồng vô cớ chửi bới, đấm vào mặt.

Khi bị đánh, anh N. liền tấp xe vào lề đường. Lúc này, người vợ ra sức can ngăn nói với chồng rằng trên ô tô có gắn camera giám sát. Biết hành vi của mình đã bị ghi lại, người đàn ông bất ngờ ‘quay xe’, liên tục xin lỗi và mong tài xế bỏ qua

Cùng ngày, Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang xác minh clip một hành khách vô cớ đánh tài xế taxi.