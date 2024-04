Camera an ninh ghi lại sự việc cho thấy, vào khoảng 7h30p, ngày 22/4, nhân viên bảo vệ đang trong ca trực thì có người tới bắt chuyện, hỏi về chậu cây cảnh đặt trước cửa hàng.

Khi bảo vệ mất cảnh giác, bỗng xuất hiện 2 đối tượng đi xe máy tới. Thanh niên ngồi sau lén lút tiếp cận, lấy đi 1 xe tay ga của khách rồi tẩu thoát.

Dàn cảnh trộm xe tay ga trước cửa hàng tiện lợi ở Bình Dương

Vụ việc lập tức được trình báo tới công an địa phương. Nhân viên bảo vệ trong đoạn clip là ông Huỳnh Thanh Kiều (66 tuổi, quê Hậu Giang), hiện đang làm việc tại một cửa hàng tiện lợi nằm trên địa bàn phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Phía công ty bảo vệ và chủ xe cùng thương lượng, yêu cầu ông Kiều đền một số tiền lớn để mua lại xe khác. Tuy nhiên vì cuộc sống khó khăn nên ông Kiều được công ty cho ứng trước vài tháng lương để có tiền trả cho chủ xe.

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, một số người dân biết được vụ việc đã tới thăm hỏi, hỗ trợ đồ ăn và cho tiền nam bảo vệ tội nghiệp.



Nam bảo vệ phải đền bù nhiều tháng lương (Ảnh: Tôi là dân Thuận An)

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và truy bắt các đối tượng. Bước đầu xác minh cho thấy, 2 đối tượng trong đoạn clip còn thực hiện thêm 1 vụ trộm xe SH ở phường Bình Chuẩn, TP Thuận An chỉ sau đó 20 phút.