Binh lính Israel vận hành xe tăng gần biên giới phía Bắc Gaza vào ngày 18/8 (Ảnh: Getty Images)

Đồng thời, Bỉ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Israel liên quan đến cuộc chiến ở Gaza - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bỉ Maxime Prévot tuyên bố vào ngày 2/9.

Việc công nhận Nhà nước Palestine sẽ chỉ được chính thức hóa nếu Hamas thả tất cả các con tin Israel - bị bắt cóc trong vụ tấn công ngày 7/10/2023 còn lại và lực lượng này không còn vai trò nào trong việc quản lý Palestine - Ngoại trưởng Prévot nói.

Theo ông Prévot, Bỉ cũng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với chính phủ Israel. Các biện pháp này bao gồm lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm từ các khu định cư bất hợp pháp, xem xét lại những chính sách mua sắm công với các công ty Israel và hạn chế hỗ trợ lãnh sự đối với người Bỉ sống trong những khu định cư bất hợp pháp.

Ông Prévot cho biết hai Bộ trưởng Israel cực đoan, một số "người định cư bạo lực" và các nhà lãnh đạo Hamas sẽ bị chỉ định là nhân vật không được hoan nghênh tại Bỉ. Mặc dù ông không nêu tên các Bộ trưởng nhưng nhiều khả năng họ sẽ là các ông Itamar Ben-Gvir và Bezalel Smotrich - những người đã bị các nước khác, bao gồm cả Anh, trừng phạt vì cáo buộc kích động bạo lực chống lại người Palestine ở khu Bờ Tây.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bỉ Maxime Prévot (Ảnh: EPA)

"Vấn đề không phải là trừng phạt người dân Israel mà là đảm bảo chính phủ của họ tôn trọng luật pháp quốc tế và nhân đạo, đồng thời hành động để cố gắng thay đổi tình hình trên thực địa" - ông Prévot phát biểu.

Vào tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại cuộc họp của Liên hợp quốc - dự kiến diễn ra từ ngày 9/9 đến ngày 23/9 tại New York (Mỹ). Hơn 10 quốc gia phương Tây khác cũng đã tuyên bố sẽ làm điều tương tự. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đây đã nói rằng động thái này nuôi dưỡng chủ nghĩa bài Do Thái.

Trong bài đăng của mình vào ngày 2/9, ông Prévot cho biết Bỉ sẽ "cam kết chắc chắn trong việc kêu gọi châu Âu có những biện pháp nhắm vào Hamas và ủng hộ các sáng kiến mới của Bỉ nhằm chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, huy động hơn nữa tất cả những cơ quan an ninh của chúng tôi và có sự tham gia của đại diện các cộng đồng Do Thái".

Ông Prévot ủng hộ việc EU đình chỉ thỏa thuận liên kết với Israel. Ủy ban châu Âu đã đề xuất đình chỉ một số phần của thỏa thuận liên quan đến nghiên cứu và phát triển sau khi kết luận Israel đã vi phạm các nghĩa vụ nhân quyền theo thỏa thuận. Tuy nhiên, cho đến nay, đề xuất này đã bị chặn lại vì Đức cùng với các nước khác không sẵn sàng ủng hộ việc trừng phạt Israel theo cách này.