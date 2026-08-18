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Bị công an mời làm việc do tương tác với trang 'Thời báo' của Lê Trung Khoa

Thanh Hà
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Một người đàn ông ở Hà Nội bị cơ quan công an mời làm việc vì có hoạt động tương tác với trang "Thời báo" do đối tượng Lê Trung Khoa tạo lập.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hoài Đức (Hà Nội) phát hiện tài khoản Facebook có hoạt động tương tác với trang “Thời báo” do đối tượng truy nã Lê Trung Khoa tạo lập.

Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định tài khoản trên do P.V.H (SN 1988, trú tại xã Hoài Đức) sử dụng.

- Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với P.V.H

Ngay sau đó, Công an xã Hoài Đức đã mời P.V.H đến làm việc, tuyên truyền, nhắc nhở về việc chấp hành các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Đồng thời cơ quan chức năng đã yêu cầu P.V.H gỡ bỏ nội dung bình luận đã đăng tải, viết cam kết không tiếp tục tham gia tương tác, chia sẻ, bình luận tại các trang, tài khoản, bài viết có nội dung do các đối tượng phản động, chống đối ở nước ngoài tạo lập, điều hành.

Trước đó, Công an xã Vĩnh Thanh (Hà Nội) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.V.T (SN 1982) số tiền 12,5 triệu đồng.

L.V.T có hành vi thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Cơ quan công an khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức trách nhiệm, kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, chia sẻ; không đăng tải, lan truyền nội dung sai sự thật, xâm phạm uy tín của tổ chức, cá nhân.

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Tags

Công an xã Vĩnh Thanh

Lê Trung Khoa

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