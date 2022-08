Bị chỉ trích 'chê cá Việt Nam để khen cá Hàn Quốc', Tiktoker xin lỗi

Ồn ào này xuất phát từ một phát ngôn của Tiktoker Gói Mang Về tại buổi họp báo do KTO - Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức nhằm ra mắt chiến dịch quảng bá du lịch nước này. Chia sẻ cảm nhận về ẩm thực Hàn Quốc, cô nói "rất ấn tượng về món ăn cá mặt quỷ". Khi ở Việt Nam, do sợ mùi tanh của cá nên cô không thể ăn hết cả con. Còn khi sang Hàn Quốc, có lẽ do cách chế biến, vị của thịt cá không bị tanh mà khá giống thịt gà nên cô có thể ăn hết toàn bộ.

Một phóng viên lên tiếng góp ý: "Du lịch có rất nhiều điểm, chỗ nào cũng có những cái đẹp, cái hay. Các bạn nói thích cá mặt quỷ, nhưng bạn nói không ăn được cá ở Việt Nam nhưng qua Hàn Quốc ăn được. Nhưng bạn nghĩ xem đường bờ biển của chúng ta dài 3.200 km, vậy những con cá của chúng ta không ngon hay sao? Tại sao các bạn không nói về cách làm cá hay văn hóa ẩm thực, cách nấu nướng người ta như thế nào hoặc bảo dưỡng làm sao để chúng ta học hỏi”.

Lời phân trần và xin lỗi của Gói Mang Về.

Đoạn clip ghi lại chuyện này lan truyền trên mạng xã hội tối 20/8 và nhiều cư dân mạng bức xúc, chỉ trích Tiktoker Gói Mang Về, cho rằng cô "chê cá Việt Nam để khen cá Hàn Quốc". Trước phản ứng tiêu cực này, cô đăng tải lời xin lỗi, phân trần rằng vì thiếu kinh nghiệm, dùng từ không đúng nên cô đã gây hiểu lầm. “Em chưa từng có kinh nghiệm về việc trả lời phỏng vấn trước đám đông, do đó em rất lấy làm tiếc khi cách nói chuyện, truyền đạt cảm xúc lẫn câu từ đến với mọi người chưa được rõ ràng nên có thể đã gây ra hiểu lầm về việc “chê bai ẩm thực Việt Nam” - Gói Mang Về viết.

Nữ TikToker cho biết, thông điệp mà cô thực sự muốn truyền đạt là: “Dù em là người trong tệp những bạn không thích ăn cá nhưng khi được sang Hàn Quốc và trải nghiệm thử món cá mặt quỷ thì em nhận thấy được đây cũng là một trong những món cá mà mình có thể ăn và muốn giới thiệu đến những bạn không có sở thích ăn cá giống với em nếu có cơ hội đến Hàn Quốc cũng có thể trải nghiệm thử”.

Còn nữ phóng viên trong clip cũng lên tiếng nói rõ, cô chỉ góp ý chứ không chỉ trích hay soi mói, muốn gợi ý thêm những cách tiếp cận sâu sắc, góc nhìn mới hơn dành cho các nhà sáng tạo nội dung trên Tiktok để có những đánh giá sâu và đa chiều cho chuyến đi. Phóng viên cũng rất tiếc vì việc này gây tranh cãi và hiểu nhầm.