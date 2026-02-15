Bị chê xe quá bồng bềnh, BYD phải "nhập gia tùy tục" bằng hệ thống treo mới tinh chỉnh riêng, khách Việt có được "chiều" tương tự?

BYD Australia đang rầm rộ quảng bá về việc tinh chỉnh hệ thống treo cho hai mẫu SUV plug-in hybrid mới là Sealion 5 và Sealion 8 để phù hợp với điều kiện địa phương. Vậy thực tế BYD đã can thiệp những gì vào hai tân binh này?

Trao đổi với chuyên trang Drive, ông Stephen Collins – Giám đốc điều hành BYD Australia – khẳng định cả hai mẫu xe "chắc chắn" đã được nội địa hóa, nhưng ông cũng giải thích rằng khái niệm "tinh chỉnh hệ thống treo" có nhiều cách để diễn giải.

Hệ thống treo của một số dòng xe BYD được tinh chỉnh riêng cho thị trường Australia. Ảnh: BYD

"Tất cả các sản phẩm mới của chúng tôi đều trải qua quy trình đánh giá hệ thống treo, cảm giác lái và khả năng vận hành. Có những mẫu xe được thực hiện chuyên sâu hơn các mẫu khác. Lựa chọn mặc định chung của chúng tôi là thiết lập hệ thống treo theo tiêu chuẩn Châu Âu," ông Collins giải thích trong cuộc phỏng vấn độc quyền.

Ông cho biết thêm rằng: "Công tác thẩm định rõ ràng được thực hiện tại địa phương để đảm bảo sự phù hợp, và nếu cần phải sửa đổi thêm dựa trên kết quả đó, chúng tôi sẽ thực hiện."

Để làm rõ chính xác những thay đổi nào đã được áp dụng, người phát ngôn của BYD, ông Paul Ellis, đã đi sâu hơn vào chi tiết kỹ thuật của quá trình này. Ông tiết lộ rằng đội ngũ tại Úc đã đánh giá Sealion 5 và Sealion 8 trước khi mở bán và gửi phản hồi ngược lại phía Trung Quốc.

Xe BYD từng bị chê bồng bềnh, không phù hợp địa hình ở Australia. Ảnh: Carsales

"Kết quả đánh giá cho thấy thiết lập hệ thống treo đó không phù hợp với thị trường của chúng ta... nó quá mềm và bồng bềnh. Vì vậy, chúng tôi đã chọn một thiết lập khác, một thông số kỹ thuật cứng cáp hơn và bám sát theo tiêu chuẩn Châu Âu," ông Ellis cho biết.

Hiện tại, khi các lô xe đã cập cảng, đội ngũ kỹ sư tại Úc vẫn chưa dừng lại. Họ sẽ tiếp tục đánh giá và gửi phản hồi lên các đội ngũ sản xuất, những người mà theo ông Ellis là "thường rất biết lắng nghe". Thực tế, BYD Australia đã tạo được uy tín lớn trong tập đoàn nhờ những đóng góp quan trọng cho hệ thống treo của mẫu bán tải Shark 6 – dòng xe vốn nhận được nhiều lời khen ngợi về khả năng vận hành và hiện đã lấy thiết lập của Úc làm tiêu chuẩn cho thị trường toàn cầu.

Bán tải BYD được đánh giá cao về hệ treo. Ảnh: Carsales

BYD đang rất nỗ lực nâng cao năng lực tinh chỉnh xe tại chỗ, nhất là khi họ không thể làm ngơ trước việc đối thủ GWM đang liên tục thử nghiệm tại đường thử Lang Lang với đội ngũ phát triển do cựu chuyên gia khung gầm của Holden, Rob Trubiani, dẫn dắt. Ông Collins thừa nhận: "Đúng vậy, đây chắc chắn là một lĩnh vực mà chúng tôi đang mở rộng quy mô, và chúng tôi áp dụng quy trình đó cho tất cả các mẫu xe mới của mình."

Liệu xe BYD có được tinh chỉnh riêng cho Việt Nam? Ảnh: BYD

Có thể thấy, BYD đang thể hiện thái độ rất cầu thị khi sẵn sàng tinh chỉnh sản phẩm dựa trên đặc thù mặt đường và thói quen lái xe của từng khu vực thay vì áp dụng một công thức chung cho tất cả. Hy vọng rằng khi Sealion 5 và Sealion 8 hay các dòng xe mới của BYD cập bến thị trường Việt, hãng cũng sẽ có những đánh giá kỹ lưỡng để đưa ra các tùy chọn hệ thống treo phù hợp với hạ tầng giao thông đặc thù của nước ta, thay vì chỉ mang nguyên bản nội địa sang.