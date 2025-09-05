Bị chê “óc chỉ để đi hát”, Tóc Tiên phản pháo gắt

Ngày 2/9, Tóc Tiên cũng như nhiều người con Việt Nam khác, hòa chung không khí mừng Quốc khánh bằng bộ ảnh áo dài trắng, quàng khăn cờ đỏ sao vàng cực xinh. Nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh kèm lời bài hát Còn Gì Đẹp Hơn: “Sau bao nhiêu năm mới có ngày hoà bình…”.

Loạt ảnh cực xinh của Tóc Tiên ngày 2/9

Tưởng rằng đây là một khoảnh khắc kỷ niệm đầy cảm xúc, nhưng ngay dưới bài viết, một cư dân mạng để lại bình luận gây tranh cãi: “Còn trước đây là chiến tranh hết à phát biểu biết là óc chỉ để đi hát”. Lời nhận xét này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi thái độ mỉa mai, châm chọc.

Không hề né tránh, Tóc Tiên lập tức đáp trả thẳng thắn: “Óc thì không có cấu tạo phát ra âm thanh để đi hát được đâu ạ. Óc dùng để suy nghĩ trước khi buông lời”. Câu trả lời của nữ ca sĩ nhận nhiều lượt tương tác, trong đó phần lớn đều đồng tình trước cách phản ứng vừa sắc sảo vừa dứt khoát.

Tóc Tiên phản pháo gắt

Đây không phải lần đầu tiên Tóc Tiên thể hiện thái độ rõ ràng với những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Trước đây, nữ ca sĩ cũng nhiều lần không ngần ngại “điểm mặt chỉ tên” những ý kiến công kích mình bằng loạt phản hồi ngắn gọn nhưng đầy tính “sát thương”. Điều này dần tạo nên hình ảnh một Tóc Tiên thẳng thắn, không ngại va chạm và luôn biết cách tự bảo vệ bản thân trong môi trường đầy thị phi của showbiz. Với nhiều khán giả, đây là nét tính cách khiến cô trở nên đáng yêu và gần gũi hơn, bởi hiếm có nghệ sĩ nào dám đối diện trực diện với những lời lẽ kém duyên thay vì bỏ qua.

Việc thường xuyên phản ứng lại cư dân mạng đôi khi khiến Tóc Tiên rơi vào những cuộc tranh cãi không đáng có

Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng việc thường xuyên phản ứng lại cư dân mạng đôi khi khiến Tóc Tiên rơi vào những cuộc tranh cãi không đáng có. Ở vị thế là một nghệ sĩ hàng đầu, giọng ca Ngày Mai được cho là nên tiết chế hơn trong cách phản hồi để tránh vô tình biến những bình luận tiêu cực trở thành tâm điểm. Nhiều người nhận xét rằng đôi co quá nhiều với netizen có thể khiến Tóc Tiên vướng thị phi vô cớ.

Tóc Tiên luôn là người nắm quyền kiểm soát trong mọi phát ngôn của mình

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng Tóc Tiên luôn là người nắm quyền kiểm soát trong mọi phát ngôn của mình. Mỗi lần lên tiếng, nữ ca sĩ đều thể hiện sự thông minh và bản lĩnh, tạo nên một chủ đề nóng hổi trên mạng xã hội. Từ những lần “phản pháo” này, Tóc Tiên cho thấy cô có cá tính rõ rệt, sẵn sàng đối diện.