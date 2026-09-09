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Bị cây đang cưa ven đường đổ trúng, người đi xe máy tử vong

Đình Anh/VTC News
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Một người đàn ông đi xe máy qua tỉnh lộ 511 ở xã Quảng Bình (Thanh Hoá), không may bị cây đang cưa ven đường đổ trúng, tử vong.

Theo UBND xã Quảng Bình (tỉnh Thanh Hoá), địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm xuất phát từ việc người dân cưa cây ven đường làm một người chết.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 8h20 ngày 9/9 tại khu vực trước số nhà 295, đường tỉnh lộ 511 (đường 4A), thuộc thôn Hiền Tây (xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa).

Thời điểm trên, anh Nguyễn Quang T. (SN 1983, trú thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình) đang cưa cây xà cừ thuê trước cổng nhà anh Nguyễn Quang H. (số nhà 295, tỉnh lộ 511, xã Quảng Bình).

Đúng lúc cây đổ thì ông Lê Đình T. (1958, trú thôn Mậu Xương, xã Quảng Bình) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 36BB-036.xx lưu thông theo hướng Nam - Bắc ngang qua và bị cây đổ trúng gây tai nạn.

- Ảnh 1.

Hiện trường nơi người dân cưa cây ven đường và gây tai nạn khiến người đàn ông tử vong. (Ảnh cắt từ video camera hành trình)

Mặc dù được người dân quanh khu vực hiện trường nhanh chóng đưa đến Trạm Y tế Quảng Lưu cấp cứu nhưng do bị thương nặng, ông T. tử nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Quảng Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường và báo cáo vụ việc đến các đơn vị chức năng.

Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá , cùng Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 2 - Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hoá) sau đó cũng cử lực lượng đến hiện trường để phối hợp khám nghiệm, thu thập tài liệu và làm rõ các tình tiết liên quan.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn và làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định.

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Tags

Quảng Bình

tai nạn

cưa cây

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